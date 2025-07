Dimenticarsi le password in vacanza può essere un problema: ecco come evitarlo

Le vacanze estive rappresentano un momento speciale per milioni di italiani, non sempre però le cose vanno come si vorrebbe. Ad esempio, può capitare di dimenticarsi la password di un account social, che può essere Facebook o Instagram.

La maggior parte delle persone dirà: “Poco male, con la procedura di recupero password risolvo il problema in pochi minuti”. Ecco, restando in Italia al 99% sì, ma all’estero le cose sono diverse.

Al di fuori dei confini nazionali entrano in gioco infatti fattori sostanzialmente diversi. Uno dei più importanti è proprio la posizione che viene registrata dai provider di rete, che rende una procedura semplice come il recupero della password un vero terno a lotto.

Diverse persone si sono viste bloccare l’accesso al proprio account per via della posizione insolita da cui stavano provando l’accesso. E no, non è un episodio isolato.

Per evitare dunque di rovinarsi le vacanze in modo anche banale se vogliamo, la soluzione più efficace è avvalersi di un robusto password manager, che contempli sia le vecchie e care password sia le nuove passkey. Il vantaggio di usare un gestore di password professionale è evidente: non servirà più ricordarsi tutte le password a memoria, ne basterà una.

Una delle aziende leader nel settore è NordPass. Tre le caratteristiche che hanno reso il suo password manager uno dei più conosciuti al mondo negli ultimi anni: non dover più ricorrere alla procedura di recupero della password, una navigazione sul web e uno shopping online più veloci, l’utilizzo su qualsiasi tipo di dispositivo.

In questi giorni il piano di due anni di NordPass è in offerta a 1,49 euro al mese anziché 2,99 euro, per effetto del 50% di sconto. In più, la promozione prevede anche una garanzia di rimborso valida per 30 giorni a partire dalla data di acquisto.