Direzione PHP: si parte da qui con soli 16,9 euro

C'era un tempo in cui dovevi scegliere: ASP o PHP? Oggi non devi più scegliere “cosa”, ma “se”: PHP è il linguaggio principe sul Web assieme a HTML, CSS e JavaScript. Il mercato si è fortemente differenziato, sono nate nuove realtà e scomparse alcune del passato, ma PHP è rimasto il centro di gravità permanente che ancora sprigiona le proprie potenzialità. Scommettere sul PHP significa salire su un carro vincente ed iniziare così il proprio percorso (professionale o di mera passione personale) per la programmazione online. Un corso (scontato del 58%) ti introduce in questo mondo nel modo più chiaro e diretto possibile, affinché poi ci si possa avventurare nella pratica avendo a disposizione tutti gli strumenti necessari per proseguire. Solo 16,90 euro, ma per un livello “Intermedio”, per chi sa cosa significhi programmare e vuol fare del PHP il proprio nuovo orizzonte.

Direzione PHP

Vedrai in cosa consiste PHP e come funziona, quindi installa il software che ti servirà per iniziare a usarlo sul tuo computer. Imparerai la sintassi di PHP, cioè come scrivere codice in questo linguaggio di programmazione. Imparerai a strutturare correttamente i tuoi progetti PHP ea salvare le informazioni all'interno di variabili e costanti. Scoprirai come leggere gli errori nel codice e come eseguirne il debug.

26 videolezioni online on-demand già seguite da oltre 4000 allievi (100% di valutazioni positive) per un percorso estremamente capillare che ti guida a titolo esemplificativo verso la creazione di un piccolo content manager.

Chi sceglie di orientarsi sul PHP ben sa quale strada intende compiere: il linguaggio è estremamente diffuso e noto, il che significa dotarsi delle basi minime fondamentali per la programmazione online. In questo corso saranno disponibili tutte le chiavi di lettura necessarie per una competenza di caratura professionale: non soltanto per orientarsi nel nuovo linguaggio, ma per saperlo padroneggiare e capire come e dove approfondire in caso di necessità.

Il corso è in lingua spagnola, ma mette a disposizione comodi sottotitoli in Italiano.