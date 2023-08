Disincanto 5: guardala ora con Sky TV e Netflix a 19,90 euro

Disincanto 5, quinta attesa e ultima stagione della serie TV animata Netflix realizzata dal creatore di Futurama, è in arrivo domani 1 settembre 2023. Se non sei abbonato alla piattaforma puoi approfittare della nuova offerta che include Sky TV e Netflix a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro.

Disincanto 5 su Netflix: di cosa parlerà?

La serie animata Disincanto ha catturato l’attenzione degli spettatori fin dal suo debutto, portandoli in un mondo fantastico popolato da personaggi unici e situazioni esilaranti. La quinta stagione promette di essere un crescendo di emozioni e colpi di scena, con il confronto epico tra Bean e la perfida regina Dagmar, insieme con il temibile Satana. Sarà una lotta tra il bene e il male, con tanti vecchi alleati che si riuniranno per la battaglia finale.

Secondo le anticipazioni fornite da Collider, la nuova stagione risolverà molti dei misteri rimasti irrisolti fino ad ora. Dieci episodi carichi di colpi di scena ci attendono, con la promessa di rivelazioni sconvolgenti e situazioni imprevedibili.

La trama ufficiale svela che la coraggiosa Bean dovrà affrontare una terribile profezia, ma questa volta il destino le riserva un compito ancora più oscuro: dovrà uccidere qualcuno a lei caro. Riuscirà a sottrarsi al suo destino oppure sarà costretta ad affrontare questa difficile decisione?

Per non perdere nemmeno un attimo delle avventure di Bean e dei suoi compagni, l’offerta di Sky TV e Netflix è ciò che fa al caso tuo. Con soli 19,90 euro al mese per 18 mesi, potrai accedere a una vasta gamma di contenuti esclusivi, tra cui Disincanto e tante altre serie TV, film e programmi. Avrai il meglio dell’intrattenimento direttamente a casa tua, su tutti i tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.