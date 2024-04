Disney+ ovunque: come accedere in paesi dove non è disponibile

Disney+ è una delle principali piattaforme di streaming al mondo, con un catalogo ricco di contenuti e con tanti film e serie TV da guardare in qualsiasi momento. L’esperienza d’uso di Disney+ può cambiare in base al Paese in cui avviene la connessione. In alcuni Paesi, inoltre, il servizio potrebbe non essere disponibile.

Per poter guardare Disney+ ovunque, quindi, è necessario ricorrere ad alcuni accorgimenti. L’accesso alla piattaforma può avvenire grazie a una VPN illimitata e ottimizzata per lo streaming. Grazie a un servizio di questo tipo, è possibile scegliere un server nel Paese desiderato (ad esempio l’Italia) per accedere alla piattaforma.

La scelta giusta per poter accedere a Disney+ anche in un Paese dove il servizio non è disponibile non può che essere NordVPN, la migliore VPN sul mercato. Con l’offerta in corso, la VPN è disponibile al prezzo scontato di 3,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. Per sfruttare l’oferta in questione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

Come accedere a Disney+ anche nei Paesi dove il servizio non è disponibile

La procedura da seguire per accedere a Disney da qualsiasi Paese è semplice. Ecco i passaggi da seguire:

attivare NordVPN , sfruttando l’offerta da 3,69 euro al mese in corso in questo momento

, sfruttando l’offerta da 3,69 euro al mese in corso in questo momento scaricare NordVPN sul proprio dispositivo e aprire l’app per poi selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN

sul proprio dispositivo e per poi per avviare la connessione VPN collegarsi a Disney e iniziare lo streaming dei contenuti desiderati

Come detto in precedenza, per accedere a NordVPN è sufficiente attivare il piano biennale con 3 mesi extra. Il costo del servizio è di 3,69 euro al mese. Da notare che, aggiungendo 2 euro in più al mese, è possibile passare alla versione completa di NordVPN che include anche 1 TB in cloud e il sistema anti-malware.