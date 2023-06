Disney+: guarda la prima stagione di Secret Invasion, 2 mesi Gratis

La prima stagione di Secret Invasion è ora disponibile su Disney+ in esclusiva per tutti gli abbonati. Se ancora non sei uno di loro cosa stai aspettando. In questo momento, abbonandoti al Piano Annuale ottieni 2 mesi gratis in regalo. In pratica accedi alla piattaforma di streaming live e on demand per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Un ottimo risparmio per te che ami un intrattenimento speciale ed esclusivo.

Grazie a questo abbonamento accedi al fantastico mondo di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Ti attende un catalogo ricco di contenuti per tutta la famiglia. A proteggere i più piccoli c’è il Parental Control che garantisce a tutti i genitori sonni tranquilli lasciando ai propri figli il libero accesso sicuri che per loro saranno disponibili solo titoli adatti alla loro età. Vediamo ora la sinossi ufficiale di Secret Invasion:

Nella nuova serie dei Marvel Studios “Secret Invasion”, ambientata nell’attuale MCU, Nick Fury viene a sapere di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per contrastare un’imminente invasione di Skrull e salvare l’umanità.

Disney+: come accedere al tuo abbonamento anche dall’estero

Stai per partire in viaggio all’estero e vuoi vedere i nuovi episodi della prima stagione di Secret Invasion? Non ti preoccupare perché puoi sempre guardare in streaming i contenuti Disney+ disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Tuttavia, per assicurarti di poter guardare i tuoi film e show preferiti quando sei in viaggio ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo.

Comunque, se vivi nell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza. In pratica, lo puoi fare mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Questo grazie alla Portabilità Transfrontaliera. Anche se molti dei contenuti sono disponibili ovunque, potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.