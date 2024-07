Distributore automatico Wi-Fi di cibo per cani e gatti: lo SCONTO

Oggi in offerta a tempo su Amazon, quello di BEMOONY è il distributore automatico di cibo per animali domestici più venduto della categoria. Dotato di connettività Wi-Fi, può essere controllato anche da remoto attraverso un’applicazione installata sullo smartphone. Non devi far altro che attivare il coupon per sbloccare il doppio sconto e acquistarlo al suo prezzo minimo storico.

BEMOONY, distributore Wi-Fi di cibo per animali

È la soluzione ideale se stai per partire per le meritate vacanze, lasciando a casa cani e gatti. Può contenere il quantitativo di croccantini necessario per un massimo di 10 pasti al giorno, arrivando a 12 giorni di autonomia (nel caso dei gatti). Inoltre, include un altoparlante attraverso cui riprodurre una registrazione vocale dalla durata massima di 10 secondi, per far sentire il tuo amico a quattro zampe meno solo quando si attiva ed è ora di mangiare. Ti consigliamo di fare un salto sulla pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito dell’articolo.

Il primo sconto è applicato in automatico, per il secondo ti basta attivare il coupon. Così, pagherai il distributore automatico di cibo per cani e gatti di BEMOONY solo 42 euro. È il minimo storico.

Se non sei ancora convinto, dai un’occhiata alle centinaia di recensioni positive che trovi sull’e-commerce, pubblicate da chi l’ha già provato: il voto medio è 4,5 stelle su 5. La disponibilità è immediata e, se confermi l’ordine in questo momento, arriverà direttamente a casa tua in un paio di giorni al massimo con la spedizione gratuita gestita da Amazon. Così, potrai partire tranquillo per le vacanze.