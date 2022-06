Diventa Social Media Manager: 3 corsi in OFFERTA

Tra le professioni più richieste nel mondo del lavoro c’è quella del Social Media Manager. Il motivo è molto semplice: le aziende hanno visto nei social (Facebook e Instagram, in primis) un potenziale mezzo comunicativo per conquistare la propria clientela, ampliando al tempo stesso il proprio bacino d’utenza. Ma come diventare un Social Media Manager? Naturalmente c’è bisogno di impegno e studio per iniziare a muovere i primi passi all’interno di questo settore. Per aiutarti nel tuo percorso, abbiamo individuato tre utilissimi corsi in offerta attraverso cui potrai apprendere le basi del mestiere.

Chi è il Social Media Manager e cosa fa?

Facciamo un passo indietro. Il Social Media Manager è quella figura che si occupa principalmente di comunicazione sulle principali piattaforme social. Da Facebook a Instagram, passando per Twitter e la più recente TikTok: le aziende si affidano a un professionista affinché crei per loro un piano editoriale con post, campagne advertisement e contenuti mirati a promuovere prodotti o eventi. In poche parole: il Social Media Manager è la voce delle aziende nel mondo del web.

Corso Social Media Manager: Il Lavoro Freelance che Sognavi

Il primo corso che ti proponiamo è quello realizzato da Luca Tornabene, formatore e digital marketer. Un percorso in 49 lezioni dalla durata complessiva di poco più di 5 ore che ti insegnerà le basi per diventare un libero professionista nel campo del social media management. Questo corso è infatti indicato soprattutto a coloro che desiderano svolgere la professione come freelancer e gestire le proprie attività in qualsiasi parte del mondo. Apprenderai, inoltre, come valorizzare le tue competenze per proporti in maniera competitiva sul mercato.

Per seguire il corso occorre avere un dispositivo e una connessione internet funzionali, mentre per condurre le proprie operazioni giornaliere sui social network occorre avere una basilare conoscenza delle piattaforme. In generale, fa sapere l’insegnante, non è possibile seguire il corso se hai poca dimestichezza con un utilizzo base dei computer.

Le basi del Social Media Manager

Se, invece, hai bisogno di un corso che ti guidi attraverso i fondamenti della professione, questo è ciò che fa al caso tuo. Il Social Media Manager Alessandro Perini ti insegnerà le migliori tecniche per usare i social in modo professionale: dalla gestione di un account alla creazione di campagne a pagamento. All’interno delle 46 lezioni (durata complessiva di circa 8 ore) troverai tante informazioni su Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin e tutti gli sturmenti messi a disposizione da Google. Un corso a tutto tondo, che tocca anche diversi argomenti come il marketing digitale, la grafica e i principali strumenti, stroytelling e tecniche di e-mail marketing. Una sezione particolare sarà dedicata agli aggiornamenti: a riprova che il Social Media Manager non smette mai di imparare.

Non sono necessari particolari requisiti per partecipare: soltanto una conoscenza base dei principali social network, curiosità e tanta voglia di imparare.

Strategia di comunicazione per social network

Questo corso a firma Núria Mañé, communication consultant e social media strategist, ha come obiettivo quello di aiutarti a sviluppare – passo dopo passo – un social media plan per ottenere una buona presenza online, grazie a una strategia digitale ben definita. Il primo step delle 18 videolezioni (durata complessiva circa tre ore e mezza) sarà quello di dare forma al tuo social media plan, con tanto di analisi interna del cliente o del progetto. Successivamente individuerai il target a cui vuoi rivolgerti, lavorerai sul profilo del cliente, sulle piattaforme e sugli obiettivi di comunicazione specifici per i social media. Imparerai inoltre a sviluppare una guida di stile e un protocollo di base per la gestione delle crisi e della reputazione online. Poi si passerà alla pianificazione dei contenuti, in accordo con la tua strategia e i tuoi obiettivi.

Nessun requisito fondamentale richiesto: soltanto competenze base nella gestione di social network, un computer e una connessione a Internet.

Entrambe le piattaforme – Udemy e Domestika – offrono videolezioni on-demand ad accesso illimitato. Ciò significa che potrai seguire le lezioni in qualsiasi momento, dove vuoi e da qualsiasi dispositivo: perfetto per coloro che desiderano imparare le basi del social media management ritagliandosi un po’ di spazio nel tempo libero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.