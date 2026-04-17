 DMA: Google deve condividere i dati del motore di ricerca
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DMA: Google deve condividere i dati del motore di ricerca

La Commissione europea ha pubblicato l'elenco preliminare delle misure che Google dovrebbe rispettare per garantire l'accesso ai dati di ricerca.
DMA: Google deve condividere i dati del motore di ricerca
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La Commissione europea ha pubblicato l'elenco preliminare delle misure che Google dovrebbe rispettare per garantire l'accesso ai dati di ricerca.
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La Commissione europea ha pubblicato una serie di misure che Google dovrebbe implementare per garantire l’accesso ai dati del motore di ricerca e quindi per rispettare gli obblighi previsti dal Digital Markets Act. La decisione finale verrà presa al termine della consultazione (1 maggio), alla quale possono partecipare tutte le parti interessate (anche i cittadini).

Misure proposte per garantire la concorrenza

Google Search è uno dei servizi per i quali l’azienda di Mountain View è stata designata come gatekeeper (gli altri sono Maps, Play, Shopping, YouTube, Ads, Chrome e Android). A fine gennaio, la Commissione europea ha aperto un procedimento relativo alla condivisione dei dati di ricerca con terze parti.

Ieri sera sono stati pubblicati i risultati preliminari, ovvero l’elenco delle misure che Google dovrebbe implementare per consentire ai concorrenti di accedere ai dati di ricerca, tra cui ranking, query, clic e visualizzazioni a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND).

Le misure proposte riguardano i seguenti aspetti:

  • ammissibilità dei beneficiari dei dati a ricevere i dati di ricerca, compresi quelli dei chatbot AI con funzionalità di ricerca
  • portata dei dati di ricerca che Google deve condividere
  • mezzi e frequenza con cui Google deve condividere i dati di ricerca
  • misure per garantire l’anonimizzazione dei dati personali
  • parametri per la determinazione di prezzi equi, ragionevoli e non discriminatori per i dati di ricerca
  • processi che disciplinano l’accesso dei beneficiari ai dati di ricerca

Tutti i dettagli sono disponibili in questa pagina, dove le parti interessate trovano anche informazioni sulla consultazione pubblica che terminerà il 1 maggio.

La Commissione europea esaminerà i feedback ricevuti e apporterà eventuali modifiche alle misure proposte. La decisione finale verrà pubblicata entro il 27 giugno. Sarà vincolante per Google, quindi rischia sanzioni fino al 10% delle entrate globali annuali, in caso di inosservanza.

Fonte: Commissione europea

Pubblicato il 17 apr 2026

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