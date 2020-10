Avere il proprio smartphone sempre a portata di mano (e sottocchio) quando si lavora di fronte al monitor è importante per non perdere chiamate, messaggi o notifiche importanti, ma a volte ci si trova nella condizione di dover caricare la batteria e non si hanno prese a portata nelle vicinanze. Fortunatamente ci sono i dock per la ricarica wireless da mettere sulla scrivania. Qui ne proponiamo due tra i più interessanti in vendita su eBay. Il primo è acquistabile al prezzo di soli 12,99 euro.

Ricarica wireless: due dock da scrivania su eBay

Dotato di porta USB-C e compatibile con lo standard Qi, è quello mostrato nell’immagine di apertura e in quella di seguito. Mettendole a confronto si può capire quale sia la sua principale peculiarità: può piegarsi a piacimento mantenendo il dispositivo inclinato se lo si desidera. Supporta la ricarica a 15 W e può essere utilizzato anche per altri device come gli auricolari Bluetooth.

L’altro modello proposto è quello nell’immagine seguente, acquistabile oggi al prezzo di soli 5,60 euro. A differenza di quello visto poco fa il processo non è altrettanto veloce e non consente di tenere lo smartphone inclinato durante la ricarica: più semplicemente il telefono va appoggiato sulla superficie. Anch’esso compatibile con lo standard Qi, è alimentato da cavo micro-USB.

Per entrambi i prodotti, che si trovano in Italia, è possibile usufruire della spedizione gratuita.