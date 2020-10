Design curato ed elegante, ambidestro così da poter essere utilizzato senza alcuna difficoltà anche dai mancini e wireless per togliere di mezzo l’ingombro dei cavi: HP Z3700 è un mouse dall’aspetto minimalista e dal profilo ergonomico, ideale per non sottoporre a stress il polso o la mano durante le lunghe sessioni di lavoro al computer. Oggi è in sconto a 14 euro sullo store online di Unieuro.

HP Z3700: wireless, ambidestro, in sconto

Adatto alle postazioni desktop così come ad essere trasportato nella custodia del laptop grazie al suo form factor sottile, garantisce una precisione assoluta nel riconoscimento dei movimenti arrivando a 1.200 dpi con tecnologia ottica. È pienamente compatibile con Windows, macOS e Chrome OS: basta inserire inserire la batteria (una di tipo AA) e collegare il ricevitore (fornito in dotazione) alla presa USB per essere pronti a iniziare, non servono installazioni.

Con tre pulsanti e una comoda rotella centrale dedicata allo scrolling, HP Z3700 fa della compattezza e della versatilità (il sistema Blue LED permette di utilizzarlo su un’ampia gamma di superfici) i suoi principali punti di forza. Oggi può essere acquistato su Unieuro al prezzo di 14 euro nelle colorazioni Nero e Argento. Il ritiro in uno dei tanti negozi distribuiti per tutto il territorio è gratuito, mentre per la spedizione a domicilio è necessario aggiungere 4,99 euro.