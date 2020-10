SSD Samsung 860 EVO di 250 e 500 GB in offerta

Samsung è un marchio che garantisce sempre qualità e affidabilità. Queste caratteristiche sono presenti in ogni suo prodotto, quindi anche negli SSD MZ-76E250 860 EVO che trovate in sconto su Amazon nelle versioni da 250 e 500 GB.

SSD Samsung 860 EVO in forte sconto su Amazon

Stiamo parlando dell’ottima versione di una delle serie più apprezzate di SSD con interfaccia SATA: il Samsung 860 EVO. Questo SSD, progettato specificatamente per PC e notebook è dotato della tecnologia V-NAND e di controller potenziate ed è disponibile in un’ampia gamma di fattori di forma e capacità.

Grazie alla tecnologia Intelligent TurboWrite, l’unità SSD Samsung 860 EVO vanta velocità di scrittura sequenziali fino a 520 MB/s e velocità di lettura sequenziali fino a 550 MB/s. La dimensione massima del buffer TurboWrite è stata ampliata da 12 GB a 78 GB per permettere un trasferimento più rapido dei file.

Questi SSD permette di memorizzare in tutta sicurezza video in 4K e i dati in 3D di grandi dimensioni. Infatti la tecnologia V-NAND offre fino a 2.400 TBW, otto volte superiori rispetto all’850 EVO precedente. Potete anche usufruire di una comunicazione rapida e fluida con il sistema host proprietario. L’algoritmo ottimizzato ECC e il controller MJX permettono velocità superiori, mentre la funzionalità migliorata Queued Trim ottimizza la compatibilità con Linux. Grazie alle avanzate capacità di progettazione di Samsung, l’860 EVO è più compatibile con ogni tipologia di sistema di elaborazione.

Ogni elemento dell’SSD è gestibile attraverso il software Samsung Magician, progettato per aiutarvi con un’interfaccia utente semplice e intuitiva. Ad esempio è studiato per mandare notifiche sulle uscite dei firmware e avvia l’installazione rapida per facilitare gli aggiornamenti per offrire prestazioni, stabilità e compatibilità ottimizzate. Ultima, ma non per importanza, la protezione dei dati: l’860 EVO supporta la crittografia AES a 256 bit basata su hardware e rispetta le specifiche TCG Opal e IEEE 1667.

Insomma, se siete alla ricerca di un ottimo SSD, approfittate di questa offerta Amazon che vi permette di portarvi a casa la versione da 250 GB a soli 38,99 euro e la versione da 500 GB a soli 69,99 euro.