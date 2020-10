Mini PC Liva Z2 con il 25% di sconto su Amazon

Tra le proposte di Amazon, oggi vi segnaliamo un interessante miniPC Liva in offerta. Si tratta di un prodotto ideale per chi vuole un PC con buone prestazioni per le attività di ufficio come la stesura di documenti, la navigazione web o la visione di contenuti multimediali. Perfetto quindi sia per chi lavora, che per chi studia, ma desidera un ingombro quanto più ridotto possibile.

miniPC: Liva Z2 in promozione su Amazon con il 25% di sconto

Il mini PC Liva Z2 rappresenta attualmente una delle migliori proposte per il rapporto qualità/prezzo. È equipaggiato con un processore Intel Celeron N4000 dual-core accompagnato da 4GB di RAM DDR4 e 64GB di memoria eMMC. Il punto di forza però di questo mini PC è l’espandibilità: sia la memoria RAM che quella di archiviazione possono essere aggiornate. È possibile infatti montare un HDD/SSD da 2,5 pollici fino ad 1TB, e portare la memoria di sistema fino ad 8GB.

Per quanto riguarda la connettività, il Liva Z2 offre davvero tutto. Sono presenti 3 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0 e perfino una port USB Type-C. Non mancano due uscite HDMI che permettono di collegare 2 monitor con risoluzione fino a 4K a 60fps. Presente naturalmente una porta LAN per la connessione ad internet via cavo. Infine in confezione vengono forniti i supporti per montare il PC direttamente all’attacco VESA del monitor, ed ottenere così una configurazione alla pari di un PC all-in-one.

Grazie al coupon applicabile su Amazon è possibile acquistare il Liva Z2 a soli 186 euro con ben 62 euro di sconto sul prezzo di listino.