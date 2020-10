Hard disk esterno, l'occasione del rigenerato

L’occasione può nascere dal reparto refurbished. eBay, infatti, porta in vetrina tra i propri ricondizionati un hard disk esterno molto apprezzato quale il Western Digital MyBook da 8TB, gradevole nell’aspetto quanto efficiente in fatto di capienza e performance di archiviazione.

Il prezzo è pari a 132,99 euro, ben 87 euro in meno rispetto ai 220 euro del prezzo di listino. Uno sconto complessivo del 39% e nessuna spesa di spedizione, per un prodotto che a questo prezzo non sarebbe altrimenti possibile da trovare.

Il prodotto è distribuito da uno store con feedback positivo al 100%, ad ulteriore garanzia promessa rispetto alla garanzia fornita: “Ricondizionato dal produttore: il prodotto è sigillato come da confezione del produttore – mai usato. Il prodotto viene fornito da Western Digital“. La spedizione è immediata.

Più volte la serie MyBook è stata in offerta, ma in questo caso l’occasione è particolare poiché il prezzo si abbassa ulteriormente in virtù di quel “ricondizionato” che lo rende una sorta di usato garantito. In realtà se il prodotto è “mai usato”, con ogni probabilità si tratta di un reso riportato sul mercato dopo le verifiche della casa produttrice