Documenti classificati NATO in vendita sul Dark Web

È definito di estrema gravità l’attacco subito da EMGFA (Armed Forces General Staff Agency), agenzia portoghese responsabile per il controllo delle forze armate nazionali. Durante l’azione, un non meglio precisato gruppo di cybercriminali è riuscito a rubare documenti classificati NATO, proponendoli poi in vendita sul Dark Web. Il contenuto è ritenuto potenzialmente in grado di mettere a rischio la credibilità dello stato all’interno dell’alleanza.

Documenti NATO rubati: attacco molto grave

A far suonare il campanello d’allarme sono stati alcuni agenti americani, non appena individuato un estratto dei file. Dopo aver avvisato l’ambasciata statunitense a Lisbona, un team di esperti locale si è messo al lavoro, arrivando a confermarne l’autenticità.

Al momento non si registrano dichiarazioni ufficiali o comunicati in merito alla vicenda. Stando alla ricostruzione fornita alla testata locale che per prima ha riportato la notizia (Diario de Noticias), non si è trattato di un attacco lampo o di breve durata, ma esteso e ben pianificato.

Si è trattato di un cyberattacco prolungato nel tempo e non rilevabile, perpetrato attraverso bot programmati per identificare questo tipo di documenti, rimossi successivamente in più fasi.

