Domestika: corso introduttivo su Adobe Premiere Pro a soli 9,90 Euro

Oltre all’idea regalo Domestika PRO ora disponibile in offerta a soli 25 Euro per un anno, la medesima piattaforma dedicata a corsi di ogni tipo rilancia anche promozioni su singoli contenuti. In particolare, per le prossime 23 ore potrete accedere a un corso introduttivo a Adobe Premiere Pro a soli 9,90 Euro, ovvero al 75% in meno rispetto al listino!

Domestika: approcciati a Adobe Premiere Pro con questo corso

Il docente che si occuperà di questo corso è Juanmi Cristóbal, esperto videomaker spagnolo docente presso la Escuela Arte Granada. Si conta un totale di 38 lezioni con durata complessiva di 3 ore e 56 minuti. Il tutto comincia conoscendo l'applicazione in sé, per un primo approccio convincente con Adobe Premiere Pro e con la sua interfaccia. Successivamente si inizia a parlare del montaggio video: come creare sequenze, come utilizzare la timeline, come accedere a menu di scelta rapida e come creare titoli.

Segue quindi una porzione dedicata a maschere, fotogrammi chiave, transizioni di colore e correzione della luce, applicazione di effetti e mixaggio del comparto audio per realizzare, infine, il progetto definitivo.

Come avrete capito, questo corso è prettamente introduttivo e serve solamente per avvicinarsi a Adobe Premiere Pro. Ovviamente è necessario possedere il software Adobe Premiere Pro CC su PC Windows o macOS, assieme a Adobe Media Encoder.

Il corso sarà tenuto completamente in spagnolo, ma non preoccupatevi: ci sono i sottotitoli in italiano. Il prezzo? Come specificato inizialmente, si passa a 9,90 Euro a partire dai 39,90 Euro di listino, ovverosia un taglio del 75%. Domestika offre, come sempre, l’accesso illimitato al corso in seguito all’acquisto e non mancherà il certificato di completamento del corso.

Occorre precisare, in conclusione, che questo certificato finale non costituisce un documento ufficiale Adobe per ottenere il badge Adobe Certified Professional. Quest'ultimo è ottenibile soltanto in seguito a un corso completo con docente autorizzato ed esame finale.