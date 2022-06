Domestika Days: 7 giorni di corsi e contenuti gratis

Sono arrivati i Domestika Days! Un’intera settimana di contenuti gratis e sconti esclusivi per tutti gli utenti registrati alla piattaforma. Si tratta di uno tra gli eventi online più importanti per la community creativa del web, tanto da riscuotere nel 2021 un enorme successo che ha visto più di tre milioni di utenti fare uso delle risorse messe a disposizione. Corsi ad accesso libero, strumenti gratis e super sconti, ogni giorno sempre diversi: a questo link potrai visualizzare tutto ciò che i Domestika Days hanno da offrire agli utenti registrati e ai membri con abbonamento Plus.

Iniziamo parlando dei corsi gratuiti: ogni giorno, per sette giorni, Domestika mette a disposizione una selezione quotidiana di corsi ad accesso libero. Oggi, ad esempio, potrai trovare il corso di fotografia editoriale, ma anche introduzione a TikTok per creativi, illustrazione digitale giapponese in stile vintage, come imparare a cucire a macchina e lezioni di scrittura. Se un corso ti piace, avrai inoltre l’opportunità di acquistarlo – e dunque accedervi senza limiti di tempo – ad un prezzo speciale. I membri con abbonamento Plus avranno a disposizione una selezione di corsi gratuiti aggiuntiva.

Di gratis non ci sono soltanto i corsi, ma anche le singole lezioni. Impara la ruota dei colori, come si utilizzano Illustrator e After Effects, nozioni base sul ricamo o suggerimenti per riprese video e fotografiche. Avrai inoltre accesso a una selezione di tutorial e risorse scaricabili completamente gratis per realizzare il tuo prossimo progetto. Tra questi troviamo eBook, pattern, template, esempi, guide e tantissimo altro. Poi ci sono gli sconti: sono tantissimi corsi in offerta a partire da 14,90 euro.

I Domestika Days sono gratuiti per tutti gli iscritti: a questo link potrai visualizzare tutto ciò che la settimana più creativa dell’anno ha da offrire ai suoi utenti, compresi gli esclusivi sconti riservati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.