Domestika Days, registrati e ottieni uno sconto del 10%

Mancano pochi giorni ai "Domestika Days": la famosa piattaforma creativa si animerà per una settimana di contenuti gratis e sconti esclusivi, a partire dal prossimo 7 giugno. Un importante appuntamento, che nel 2021 ha registrato l'afflusso di oltre tre milioni di utenti.

Cos’è Domestika e cosa offre?

Domestika è la community creativa online per eccellenza, dove si riuniscono i migliori esperti del settore per condividere le proprie conoscenze e abilità. Come? Attraverso corsi professionali e al 100% online. Per garantire un’esperienza di apprendimento di alta qualità, Domestika seleziona accuratamente i propri insegnanti. Al momento la community conta milioni di utenti, che utilizzano i corsi della piattaforma per sviluppare le proprie competenze e capacità sia in ambito creativo che non.

Le tematiche tra cui scegliere sono varie: illustrazione, Marketing & Business, craft, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, web & app design calligrafia e tipografia, scrittura, moda, musica e audio. I corsi non hanno data di scadenza e sono completamente on-demand. Ciò significa che potrai seguire le videolezioni quando vuoi, quante volte vuoi e da qualsiasi dispositivo. Ogni corso prevede, oltre a un progetto finale, anche testi esplicativi, esercitazioni, risorse aggiuntive, un forum interno in cui insegnante e studenti possono interagire e un attestato di completamento.

Preparati ai Domestika Days registrandoti in anticipo all'evento

