Domestika: i 10 corsi più cercati dalla community

Voglia di imparare qualcosa di nuovo? Sono tornati i saldi Domestika: fino al 75% di sconto su corsi creativi di qualsiasi genere. Nel vasto catalogo in promozione troverai corsi di illustrazione, craft, ma anche marketing e business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web e app design, moda, calligrafia e tipografia, musica e audio. L’offerta è a tempo limitato: scadrà tra poche ore!

Domestika: i corsi in offerta preferiti dagli utenti

Non sai da dove cominciare? Ecco i dieci corsi in offerta più amati e cercati dagli utenti Domestika di tutto il mondo.

“Disegno architettonico espressivo con pennarelli colorati” (14,90 euro) – Impara a creare bozzetti espressivi di edifici e paesaggi ricchi di colore ed esercitati con il disegno a mano libera; “Ritratto su blocco da disegno: esplora il volto umano” (16,90 euro) – Scopri i fondamenti della ritrattistica imparando a disegnare i tratti del viso e tracciando i tuoi progressi in un blocco da disegno; “Disegno per principianti livello -1” (19,90 euro) – Realizza il tuo primo sketchbook applicando tecniche fondamentali di disegno a mano; “Introduzione ad Adobe Photoshop” (14,90 euro) – Impara Adobe Photoshop da zero e domina il miglior software di trattamento, ritocco e creazione di immagini digitali del mercato; “Sketching quotidiano per potenziare la creatività” (14,90 euro) – Migliora la tua tecnica di disegno esplorando, immaginando e sperimentando ogni giorno tra le pagine del tuo quaderno; “Disegno di personaggi con personalità” (14,90 euro) – Scopri il design di personaggi dinamici e impara a raccontare una storia attraverso espressioni, pose, vestiti e molto altro; “Creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories” (14,90 euro) – Scopri i segreti della fotografia e del video per trionfare su Instagram; “Google Ads e Facebook Ads da zero” (14,90 euro) – Impara a creare campagne su Google e Facebook per potenziare il tuo brand o business; “Decorazione di biscotti con ghiaccia reale per principianti” (19,90 euro) – Impara tecniche di decorazione con royal icing per trasformare i tuoi biscotti al burro in deliziosi personaggi; “Design e costruzione di mobili per principianti” (16,90 euro) – Impara le nozioni chiave per disegnare, progettare e costruire mobili in legno con il tuo tocco personale.

Domestika è per tutti, anche i principianti

Come avrai notato, i corsi – il catalogo completo in offerta è disponibile a questo link – trattano gli argomenti più disparati, da Google Ads alla decorazione di biscotti. Il motivo è semplice: Domestika offre una possibilità di apprendere a chiunque, anche (e soprattutto) chi è un principiante nel settore e vorrebbe muovere i suoi primi passi.

I corsi Domestika non hanno una data di scadenza, poiché pensati per essere seguiti a proprio ritmo e consultati anche in futuro. Tutti offrono, infatti, videolezioni on-demand e ad accesso illimitato, accompagnati da testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive, un forum interno in cui insegnante e studenti possono comunicare e interagire e in alcuni casi anche un attestato di partecipazione personalizzato. L’offerta fino al 75% di sconto è valida ancora per poche ore: scopri il catalogo completo a questo link.

