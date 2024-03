Domestika: impara a creare un sito con WordPress a soli 6,99€

Domestika nasce come piattaforma online progettata offrire una vasta gamma di corsi creativi che permettono anche di interagire con i migliori professionisti e scoprire i segreti di settori differenti. Tantissimi utenti scelgono Domestika ai classici corsi in presenza sopratutto perchè ti consente di studiare e accedere alle lezioni dove e quando vuoi.

A rendere la piattaforma Domestika speciale, senza dubbio, la possibilità di imparare seguendo i tuoi ritmi. Sei tu a decidere quando seguire le lezioni grazie a video di alta qualità che ti consentono di non perdere neanche un dettaglio. Oggi hai la possibilità di scegliere tantissimi corsi Domestika ad un prezzo mai visto prima.

Tra i corsi disponibili, ad esempio, c’è quello che ti insegna a creare il tuo sito internet professionale con WordPress. Questo corso Domestika, disponibile a soli 6,99 euro grazie ad uno sconto dell’88% (promozione con abbonamento plus), ti consente di imparere a costruire con WordPress un sito web a scelta grazie ad un totale di 35 lezioni che puoi seguire anche tramite app.

Domestika: la piattaforma online per imparare

Oggi hai l’opportunità di accedere ai migliori corsi online per creativi, interagendo con i migliori professionisti e scoprire tutti i segreti del settore. Il corso di creazione di un sito professionale con WordPress ha già un numero di allievi pari a 74152. Vuoi aggiungerti ai tanti utenti che hanno deciso di imparare con Domestika?

Non a caso, il corso è stato creato da Ignacio Cruz, esperto di sviluppo web, che ti insegnerà come creare un sito web professionale con WordPress partendo dagli aspetti più basilari, come la gestione del menu di amministrazione e la creazione dei contenuti, per poi approfondire ambiti più complessi, senza la necessità di saper programmare. Inoltre, non mancherà l’opportunità per imparare come scegliere un tema e come installare plugin importanti, ovvero i componenti aggiuntivi che ti permetteranno di creare un sito Web stabile, veloce e dalle funzionalità personalizzate.

Non perdere altro tempo: l’offerta con -88% è limitata e ti consente di acquistare corsi Domestika a soli 6,99 euro!