Domestika, impara a produrre musica con il corso Ableton a 9,99€

Hai mai sentito parlare di Domestika? Se non la conosci ma sei curioso di sapere di cosa si tratta, sei nel posto giusto perchè in questo articolo scopriremo insieme di cosa si tratta e del perchè tantissimi utenti scelgono Domestika per imparare e approfondire le proprie conoscenze. Domestika è una piattaforma che mette a tua disposizione un gran numero di corsi online per consentirti di scoprire curiosità e segreti di differenti settori.

Non a caso, puoi scegliere tra tantissimi corsi online per creativi interagendo con i migliori professionisti. Vuoi aggiungerti ai tanti utenti che hanno deciso di imparare con Domestika? Il tuo desiderio è sempre stato quello di entrare nel mondo della produzione musicale? Grazie a Domestika puoi iniziare a impara a produrre canzoni da zero con Ableton Live, uno dei software più potenti e popolari tra i professionisti del settore. Il corso è disponibile in piattaforma a soli 9,99 euro anzichè 59,99 grazie ad uno sconto dell’83%.

Domestika: corsi online per ogni esigenza

Ti piacerebbe imparare a usare uno dei software più potenti e versatili nell’industria della produzione musicale? Oggi puoi farlo seguendo le lezioni comodamente dal tuo pc e ad un prezzo mai visto prima. Il corso disponibile su Domestika,Ableton Live e Push per principianti è composto da 7 corsi in cui scoprirai le chiavi per comprendere e controllare il programma insieme al musicista e produttore musicale Pedro Rovetto. Nello specifico, avrai l’opportunità di approfondire i concetti e le funzioni di base dell’audio e del MIDI all’interno di Ableton Live ma non solo. Nel corso Domestika, della durata di 39 lezioni (8h 40m) imparerai a conoscere le risorse e gli strumenti offerti dal software e il modo migliore per implementarli in modo da poter sviluppare le tue produzioni musicali, dall’idea iniziale (demo) alla fase di missaggio.

Che aspetti? Non perdere altro tempo, ricorda che il corso disponibile su Domestika è attualmente in sconto dell’83% e solo per poche ore sarà disponibile a 9,99 euro anzichè 59,99. Approfittane subito!