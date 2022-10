Domestika, nuovo codice sconto per risparmiare a ottobre

Domestika a volte rilascia codici sconto per risparmiare qualche euro extra sull’acquisto di uno – o più – dei suoi corsi. La piattaforma più creativa del web, in questi ultimi giorni di ottobre, ha rilasciato un nuovo buono da 5 euro, valido per acquisti superiori a 20 euro. Parallelamente, è attiva una speciale promozione che permette di risparmiare il 58% di sconto sull’acquisto di un pacchetto di 3 corsi – a scelta tra una vastissima selezione.

«Smaschera senza paura la tua creatività»

Aprendo la schermata della nuova promozione, troverai tantissimi corsi delle categorie più disparate: illustrazione, craft, marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web & app design, moda, calligrafia e tipografia, musica e audio.

Tutti i corsi Domestika sono pensati per incontrare le esigenze di tutti, dall’utente principiante che vuole imparare dalle basi, a quello più esperto che cerca un modo per sviluppare le sue nozioni. Le videolezioni sono online, on-demand e ad accesso illimitato, possono essere guardate più volte e sono correlate da testi esplicativi, esercitazioni pratiche, risorse aggiuntive.

Non sai quali corsi scegliere per comporre il tuo pacchetto? Ecco qualche suggerimento:

Introduzione a Procreate – In questo Domestika Basics di 7 corsi, imparerai a padroneggiare senza bisogno di conoscenze pregresse insieme a Román García, illustratore e biologo che ha collaborato con il National Geographic e l’Orto Botanico di Madrid;

– In questo Domestika Basics di 7 corsi, imparerai a padroneggiare senza bisogno di conoscenze pregresse insieme a Román García, illustratore e biologo che ha collaborato con il National Geographic e l’Orto Botanico di Madrid; Introduzione ad Autodesk Maya – In questo Domestika Basics di 6 corsi, imparerai dalla mano del modellatore 3D Miguel Miranda, ad utilizzare tutti gli strumenti che Maya offre da zero, vedendo le tecniche per modellare i personaggi, creare materiali e luci e renderizzare la scena;

– In questo Domestika Basics di 6 corsi, imparerai dalla mano del modellatore 3D Miguel Miranda, ad utilizzare tutti gli strumenti che Maya offre da zero, vedendo le tecniche per modellare i personaggi, creare materiali e luci e renderizzare la scena; Segreti del fotomontaggio e del ritocco creativo – Carles Marsal, graphic designer specializzato in Matte Painting, ti mostrerà le tecniche e i trucchi professionali che utilizza per integrare correttamente i diversi elementi di un fotomontaggio, raggiungendo il più alto livello di realismo possibile.

La promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato: scadrà tra pochissimi giorni. Accedi tramite questo link per scegliere i 3 corsi che più ti interessano e ottenere uno sconto del 58%.

Domestika, buono sconto di 5 euro per il mese di ottobre

Vuoi risparmiare ancora di più? Inserisci in fase di acquisto il codice sconto CREATE-PROMO1 per ricevere immediatamente uno sconto di 5 euro. Il buono è valido per acquisti superiori a 20 euro, non è cumulabile con altri buoni e non è valido per l’acquisto di pacchetti o abbonamenti Domestika Plus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.