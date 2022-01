Domestika PRO: accedi a corsi gratis e altri vantaggi

Domestika è una delle community creative online più conosciute. La sua piattaforma, infatti, offre centinaia di corsi online (un numero in continua crescita) realizzati in maniera professionale e rivolti a chiunque voglia liberare il proprio potenziale creativo guidato da insegnanti esperti. Spesso Domestika offre sconti per i suoi corsi, ma – occasionalmente – pubblica anche offerte per Domestika PRO, un abbonamento attraverso il quale è possibile accedere a tutta una serie di vantaggi. Grazie alla promozione, pagherai perciò soltanto 25 euro invece di 49.

Domestika PRO: tutti i vantaggi

Tutti gli utenti PRO otterranno un accesso mensile ad alcuni corsi “aperti”, visualizzabili a costo zero per un certo periodo di tempo. E se il corso ti piace, potrai acquistarlo al prezzo esclusivo di 9,90 euro. Inoltre, chi sottoscrive l'abbonamento avrà a disposizione uno sconto extra del 20% su qualsiasi contenuto della piattaforma, cumulabile con altre promozioni in corso. Un bel risparmio! In qualità di utente PRO, l'account acquisirà tante nuove feature come i messaggi illimitati ai contatti, chat esclusive con la community PRO, una newsletter con spunti e tecniche professionali pensata per perfezionare le abilità con consigli, risorse e materiali. Inoltre, sarà sempre accessibile un servizio di assistenza tecnica personalizzata a supporto in caso di difficoltà.

Se siete interessati all'arte, al design, alla fotografia, al marketing digitale oppure a uno qualsiasi dei temi affrontati nella piattaforma Domestika, ma anche se avete già un account e siete assidui frequentatori della community, questa offerta fa per voi. Grazie alla promozione – a tempo limitato – potrete sottoscrivere un abbonamento a Domestika PRO pagando solamente 25 euro anziché 49.