Domestika: promozione 4 corsi a meno di 30€

Lasciati ispirare dalla community per i tuoi prossimi progetti: torna la promozione Domestika, che offre un pacchetto da 4 corsi al prezzo di 29,90 euro con un importante sconto del 58%. Potrai scegliere fra decine di corsi delle categorie più disparate. Illustrazione, fotografia, video, craft: dai libero sfogo alla tua immaginazione!

Domestika: sneak peek dei migliori corsi

Ma cosa offre il catalogo scontato Domestika? Se sei interessato al marketing, non puoi lasciarti scappare le top vendite della piattaforma: tra queste c’è l’ottimo corso per imparare a creare campagne su Google e Facebook Ads, oppure per pianificare una brand strategy su Instagram. Se invece la tua passione è il disegno, avrai a disposizione numerosi corsi relativi al mondo dell’illustrazione, sia classica che digitale. Via libera, quindi, a lezioni di acquerello, ritratti a matita e dedicate al colore, senza dimenticare i migliori software come Adobe Photoshop, Illustrator e Procreate. Tanto altro ancora ti aspetta su Domestika: la selezione include inoltre, anche corsi di scrittura, web e app design, fotografia e video, architettura, 3D, animazione e craft, la categoria perfetta per chi ama il fai-da-te.

I corsi Domestika sono completi al 100% e propongono videolezioni on-demand ad accesso illimitato. Un’ottima feature, che ti permetterà di seguire ovunque gli insegnamenti dei migliori professionisti Domestika seguendo il ritmo che più preferisci. Oltre alle lezioni sono disponibili anche risorse extra e un attestato di completamento personalizzato, che ti verrà consegnato al termine del percorso formativo.

Se vuoi quindi approfittare dello sconto del 58% sull’acquisto del pacchetto da ben quattro corsi, vieni a scoprire l’ampia selezione messa a disposizione da Domestika direttamente alla pagina ufficiale della promozione.

