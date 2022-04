Domestika, tre corsi a scelta a soli 24,90 €

Torna la promozione Domestika più amata: un pacchetto da tre corsi a soli 24,90 euro. L’offerta – a tempo limitato – propone un catalogo personalizzato che include i più rinomati professionisti nel campo del craft, disegno, design, illustrazione e molto altro.

Domestika: cosa include il catalogo

Il tema più gettonato è quello legato al mondo dell’illustrazione. Sono tantissimi i corsi proposti. Da quelli con tecnica classica (dallo sketching agli acquerelli, fino alle lezioni per principianti) alla tecnica digitale con corsi dei più noti programmi del settore – fra cui Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Procreate per iOS. Competenze di stampo manuale fanno parte della categoria craft: qui troviamo un po’ di tutto, dai corsi di ceramica a quelli di uncinetto, falegnameria, cake design e gioielleria in resina.

Fra i più venduti troviamo, inoltre, corsi di fotografia e video – sia professionale che legata ai social media –, di architettura, 3D e animazione, web & app design e scrittura. Molto interessante è la categoria di Marketing & Business, che si discosta dallo standard creativo Domestika. Qui possiamo trovare insegnamenti di public speaking, copywriting, Google e Facebook Ads, lezioni e strategie per attività in erba e tanto altro.

L’intero catalogo dei corsi è disponibile all’interno della pagina ufficiale della promozione. Per accedere al prezzo promozionale di soli 24,90 euro basterà scegliere i tre corsi che andranno a comporre il pacchetto personalizzato. Ricordiamo che ogni corso Domestika offre videolezioni on-demand ad accesso illimitato, spesso corredate di risorse extra messe a disposizione dall’insegnante stesso.

