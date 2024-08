Dongle TP-Link Bluetooth USB 2.0 a soli 9€ su Amazon

Amazon ha messo in promozione il Dongle TP-Link Bluetooth USB 2.0, un dispositivo piccolo ma estremamente utile per aggiungere connettività Bluetooth a qualsiasi computer dotato di una porta USB. Ora disponibile al prezzo scontato di 9,99 euro, rispetto al prezzo originale di 12,99 euro, questa offerta rappresenta un’ottima occasione per migliorare la connettività dei tuoi dispositivi senza spendere una fortuna.

Dongle TP-Link Bluetooth USB 2.0: caratteristiche Principali

Il Dongle TP-Link Bluetooth USB 2.0 è progettato per essere compatto e discreto. Con le sue dimensioni ridotte, può essere facilmente collegato a una porta USB del tuo laptop o desktop senza ostruire altre porte o creare ingombri. Una volta installato, il dongle permette al tuo computer di comunicare con una vasta gamma di dispositivi Bluetooth, come cuffie, mouse, tastiere, stampanti e persino smartphone.

La versione Bluetooth supportata è la 5.0, che garantisce una connessione stabile e veloce con i dispositivi compatibili. Questo dongle è anche retrocompatibile con le versioni precedenti di Bluetooth, quindi non dovrai preoccuparti di problemi di compatibilità con dispositivi più vecchi. Inoltre, l’uso della tecnologia a basso consumo energetico (BLE) aiuta a ridurre l’impatto sulla durata della batteria del tuo laptop, facendoti risparmiare energia.

L’installazione del Dongle TP-Link Bluetooth USB 2.0 è semplice e immediata. È sufficiente collegare il dongle a una porta USB disponibile e installare i driver necessari, che possono essere scaricati dal sito TP-Link. Dopo l’installazione, il tuo computer sarà pronto a connettersi a qualsiasi dispositivo Bluetooth nel raggio d’azione.

Il dongle è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, inclusi Windows 11, 10, 8.1, 8 e 7. Questo lo rende una scelta versatile per chiunque desideri aggiungere la funzionalità Bluetooth a un computer che ne è sprovvisto o per migliorare la qualità della connessione su dispositivi con Bluetooth integrato.

Con l’offerta di Amazon che riduce il prezzo del Dongle TP-Link Bluetooth USB 2.0 a soli 9,99 euro, ora è il momento ideale per aggiungere o migliorare la connettività Bluetooth del tuo computer. Questo dispositivo offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, combinando facilità d’uso, compatibilità e prestazioni in un formato compatto. Se hai bisogno di connettere periferiche Bluetooth al tuo PC o laptop in modo semplice ed economico, il Dongle TP-Link Bluetooth USB 2.0 è la soluzione perfetta.