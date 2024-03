DOPPIO SCONTO su Google Nest Cam: compra su Amazon con questo COUPON

Tieni la tua casa sotto controllo con un sistema di videosorveglianza intelligente: migliora la protezione della tua abitazione con Google Nest Cam, telecamera di sicurezza estremamente efficace che ti consente, ora con una spesa limitata grazie alle Offerte di Primavera di Amazon, di osservare gli ambienti privati dal tuo telefono ovunque ti trovi. Con le promozioni attuali puoi effettuare l’acquisto addirittura con uno sconto doppio, dato che Amazon mette a disposizione un coupon di 10 euro!

Google Nest Cam costa ancora meno su Amazon

La telecamera di sicurezza interna ed esterna Google Nest Cam è davvero smart: una volta collegata al WiFi ti permette, tramite app Nest accessibile su telefoni e tablet, di osservare e ascoltare in tempo reale ciò che circonda la videocamera in qualsiasi momento e in Full HD, anche con visione notturna e zoom digitale 8x. Il microfono integrato capterà ogni suono e ti consentirà di comprendere ciò che sta accadendo dentro o fuori casa tua.

In caso di movimenti e suoni sospetti, l’app Nest ti invierà una notifica cosicché tu possa eventualmente registrare i video e salvarli – necessario abbonamento a Nest Aware. L’installazione, oltretutto, è semplicissima e non servono nemmeno prese di corrente vicine, trattandosi di una telecamera a batteria.

Il prezzo? Al posto di 199,99 euro pagherai 139,90 euro, grazie allo sconto del 25% e al coupon da 10 euro attivabile nella pagina del prodotto. La consegna è gratuita, avviene in un giorno, e il pagamento può essere effettuato in 5 rate senza interessi.