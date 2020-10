Quasi 320.000 metri quadrati: tanto occuperà Downtown West, il nuovo campus che Google ha intenzione di realizzare a San Jose, nel cuore della Silicon Valley californiana. Oggi il gruppo di Mountain View ha pubblicato alcuni render che mostrano in anteprima come sarà il complesso, invitando cittadinanza e diretti interessati a fornire i loro pareri in merito.

Così sarà il nuovo campus di Google a San Jose

L’intenzione dichiarata è quella di realizzare uno spazio differente rispetto a un campus tradizionale, quasi più una piccola cittadina o a un quartiere con spazi comuni, parcheggi, ristoranti, sezioni dedicate ai commercianti, altre per l’intrattenimento ecc. Nell’immagine seguente quel che viene chiamato Gateway con una piazza e un anfiteatro che potranno essere sfruttati sia dall’azienda sia dalla comunità per l’organizzazione di eventi.

Nell’immagine in cima all’articolo Creekside Walk, area destinata al relax immersa nel verde, mentre qui sotto un angolo del piccolo centro urbano battezzato Meander. Previste complessivamente circa 5.900 unità abitative.

La palla passa ora nelle mani del San Jose City Council che si pronuncerà sulla proposta ricevuta da bigG: la decisione non è però attesa nell’immediato, ma nella primavera del prossimo anno. Poi, in caso di via libera, Google potrà dare il via ai lavoro per la realizzazione.

Non si tratta del solo campus messo in cantiere dal gruppo: ci sono anche quello di Hudson Square a New York City da un miliardo di dollari annunciato nel 2018 e l’espansione del quartier generale a Mountain View ipotizzata in settembre per arrivare a coprire altri 160.000 metri quadrati.