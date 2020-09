Amazon Campus Challenge: i vincitori della prima edizione

Trasformazione digitale: non è solo un obiettivo importante per qualunque imprenditore, non è solo uno strumento imprescindibile per qualsiasi azienda, ma è anche la strada che hanno percorso i ragazzi del team Coffee Break dell’Università degli Studi di Milano, dell’Università Bocconi e del Politecnico di Milano per arrivare alla vittoria della prima edizione dell’Amazon Campus Challenge.

Amazon Campus Challenge: prima edizione

Amazon Campus Challenge è l’occasione perfetta per mettere in contatto studenti e piccole e medie imprese, nuove competenze e imprenditorialità, aiutando contemporaneamente gli studenti a vivere l’esperienza aziendale in prima linea e le tante piccole e medie imprese italiane ad affacciarsi al digitale e all’e-commerce. Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es

Roberto Mazzoncini, Giovanni Cartapani, Stefano Nervi, Francesco Lazzarini, Andrea Cartapani: sono questi i nomi della squadra che ha raggiunto i 10 mila euro in palio in questa prima edizione grazie al lavoro compiuto attorno all’azienda Caffé Cartapani. “All’inizio non è stato facile“, ha spiegato il team Coffee Break, “perché è un’azienda che si basa su principi molto tradizionali, ma alla fine, lavorando a stretto contatto con loro, abbiamo capito che era un’opportunità di rilievo. L’emozione più grande è stata la possibilità di riuscire a fidelizzare la clientela anche su Amazon.it“. E la felicitazione è reciproca, così come spiegato dal Presidente Renato Cartapani: “I ragazzi ci hanno fatto capire l’importanza dell’omnicanalità, ovvero di avere più canali di vendita che lavorano sinergicamente tra di loro. Inoltre, attraverso l’e-commerce potremmo anche iniziare a pianificare di vendere più facilmente al di fuori dell’Italia“.

Una pagina dedicata è già stata predisposta per chi vorrà iscriversi alla seconda edizione della challenge. I requisiti? Competenza e creatività, nonché capacità di reinventare un concept tradizionale attraverso modelli adatti alla nuova dimensione digitale.