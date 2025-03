Dragon Copilot di Microsoft, l'assistente AI per i medici

Microsoft ha appena annunciato Dragon Copilot, un assistente vocale AI che unisce le capacità di Dragon Medical One (DMO) e DAX Copilot (DAX). In parole povere, Microsoft ha fuso la precisione di DMO nel riconoscere e trascrivere il linguaggio medico con la potenza generativa di DAX nel creare note e documenti.

Il risultato? Un super assistente avanzato che permette ai medici di fare tutto a voce. Possono dettare note cliniche in più lingue, cercare rapidamente informazioni utili e automatizzare attività ripetitive, come la scrittura di richieste di consulto specialistico o la creazione di riepiloghi post-visita.

Nuovo assistente vocale AI Dragon Copilot di Microsoft per il settore clinico

Dragon Copilot farà il suo debutto a maggio negli Stati Uniti e in Canada, per poi sbarcare nel Regno Unito, in Germania, Francia e Paesi Bassi subito dopo. Non si sa ancora quando arriverà nel resto del mondo. La vera forza di Dragon Copilot sta nella sua capacità di integrarsi perfettamente con i sistemi esistenti. Che si tratti di cartelle cliniche elettroniche come Epic o di app native per web, mobile e desktop, questo assistente si adatta a ogni contesto e a ogni esigenza.

Ma non è tutto. Dragon Copilot permette anche di personalizzare stile, formattazione e modelli di documenti, così ogni medico può lavorare come preferisce.

Meno scartoffie, più tempo per i pazienti

Ma perché Microsoft ha deciso di creare Dragon Copilot? La risposta la dà Joe Petro, vicepresidente di Microsoft Health and Life Sciences Solutions and Platforms: “Microsoft ha sviluppato Dragon Copilot con lo scopo di ridurre il carico amministrativo che grava sui medici, permettendo loro di dedicare più tempo alla cura dei pazienti.“