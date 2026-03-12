DREAME L40 Ultra AE: robot aspirapolvere lavapavimenti che fa tutto al posto tuo

Le pulizie del pavimento ti stressano e ti rubano una marea di tempo che invece vorreste dedicare ad altro? Allora corri ai ripari approfittando di questa promozione interessantissima. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere lavapavimenti DREAME L40 Ultra AE a 479 euro, anziché 699 euro.

Come puoi vedere in questo momento c’è uno sconto del 31% e quindi oggi puoi risparmiare la bellezza di 220 euro sul totale. Inclusa c’è anche la stazione di svuotamento automatico che ti permetterà di stare tranquilla per tantissimo tempo. Inoltre puoi decidere di acquistare subito e pagare in comode rate col Cofidis selezionando l’apposita opzione.

DREAME L40 Ultra AE: tutto pulito senza fare fatica

Con il robot aspirapolvere lavapavimenti DREAME L40 Ultra AE avrai tutto incredibilmente pulito senza fare sforzi e in tempo record. Mentre tu ti dedichi ad altro lui gira per tutta la casa aspirando lo sporco e lavando in contemporanea il pavimento. Con la sua aspirazione potentissima da 19.000 Pa non lascia niente per terra ed è in grado anche di salire sulla maggior parte dei tappeti.

I due moci rotanti strofinano il pavimento mentre il serbatoio dell’acqua garantisce un flusso continuo per una pulizia eccellente. La spazzola garantisce zero grovigli mentre la navigazione intelligente è in grado di evitare gli ostacoli lungo il percorso. Potrai gestire le diverse opzioni tramite l’app che puoi scaricare sul tuo smartphone. Inoltre con la stazione di svuotamento automatico che trovi inclusa ridurrai al minimo la manutenzione.

Approfitta anche tu di questa occasione speciale prima che finisca e il prezzo torni alla normalità. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere lavapavimenti DREAME L40 Ultra AE a 479 euro, anziché 699 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.