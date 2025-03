Dreame: SCONTI FOLLI per le OFFERTE di Primavera Amazon!

Con l’arrivo della primavera siamo tutti alla ricerca di nuovi dispositivi smart per arricchire la nostra abitazione. Dreame, su questo, non si è fatta attendere, sfornando sconti sostanziosi su tantissimi suoi prodotti. Gli sconti iniziano il 25 marzo su una vasta gamma di prodotti targati Dream, sia su Amazon che sul sito ufficiale.

Dreame X50 Ultra Complete

Iniziamo subito col botto, con un robot aspirapolvere di fascia altissima. Questo robot vanta funzioni di rilevamento degli ostacoli tramite algoritmi di intelligenza artificiale, navigazione a 360 gradi e tantissime funzioni per adattarsi a qualsiasi superficie. Tramite la sua doppia spazzola è in grado di eliminare i grovigli di capelli e tramite la sua altezza decisamente ristretta riesce a passare meravigliosamente sotto divani e mobili.

La potenza non è tutto, ma è sicuramente importantissima, e con i suoi 20000 Pa alimentata dal motore TurboForce di sesta generazione, raccoglie il 100% di particelle di grandi dimensioni. Questa versione, inoltre, risulta particolarmente efficiente per eliminare lo sporco negli angoli tramite la tecnologia Dual Flex Arm che permette di estendere la spazzola laterale e i moci per raggiungere anche spazi super remoti.

Questo prodotto va in offerta beneficiando del 13% di sconto facendo crollare il prezzo a soli 1299€. Cosa aspetti?

Dreame L10s Ultra Gen 2

Passiamo ad un prodotto decisamente più economico ma non per questo meno performante. Il modello L10s Ultra Gen 2 vanta 10.000 Pa di potenza di aspirazione che lo rendono comunque un ottimo alleato per la pulizia domestica giornaliera. Vanta la funzione per una pulizia personalizzata CleanGenius che assicura che ogni lavaggio si adatti alle proprie esigenze regolando il livello dell’acqua in relazione alle condizioni di sporco.

La manutenzione, grazie alla sua base di ricarica, risulta assolutamente automatica fino a 75 giorni ed è acquistabile a parte la spazzola TriCut che permette di districare i grovigli di eventuali peli animali e capelli.

Anche in questo caso, l’offerta è sostanziosa. In occasione delle offerte di primavere Dreame ha deciso di scontare del 20% questo prodotto facendo crollare il prezzo a soli 479€. Cosa aspetti?

Dreame H15 Pro

Cambiamo tipologia di prodotto, rimanendo comunque sempre nell’area della pulizia quotidiana domestica. Questo modello di Dreame è un aspirapolvere lavapavimenti veramente eccezionale. Dotato di un braccio robotico GapFree AI DescendReach, H15 Pro pulisce anche gli angoli anteriori difficili da raggiungere.

Durante il processo di autopulizia la spazzola viene lavata con acqua calda a 100 gradi per una pulizia veramente efficace. 21000 Pa di aspirazione, abbinati al movimento assistito GildeWheel riescono a garantire una pulizia veramente profonda. Anche l’app dedicata riesce a facilitare molto il lavoro, infatti è possibile impostare diverse preferenze per un controllo capillare di tutti i parametri di lavaggio.

In occasione delle offerte di primavera, su questo prodotto c’è il 21% di sconto, che farà abbassare il prezzo a soli 549€. Non esiste periodo migliore per approfittare di questi sconti.

Dreame R20

Rimaniamo sui robot aspirapolvere, questa volta parliamo del modello R20. Si tratta di un aspirapolvere senza fili con una ottima autonomia. Infatti sono circa 90 i minuti di automia di questo dispositivo. Una pecualiarità importante sta nella leggerezza e manegevolezza. Infatti il materiale, simile alla fibra di carbonio, lo rende particolarmente comodo da utilizzare e facile da riporre.

Il dispositivo è dotato di led blu che durante l’utilizzo illuminano le zone più buie garantendo una pulizia più accurata che mai. Ottima potenza d’aspirazione, abbinata ad una buona dotazione di accessori intercambiabili, lo rendono un alleato validissimo nella pulizia quotidiana.

In occasione di questi sconti il prodotto subisce il 17% di sconto sul prezzo originale scendendo a soli 249€. Cosa aspetti?

Dreame Airstyle Pro

Cambiamo completamente registro, parliamo questa volta di un ottimo airstyle, capace di domare i capelli crespi in pochi secondi e non solo. Questo dispositivo, ideato per il benessere dei capelli, permette un’asciugatura rapida, nonché la possibilità di ideare acconciature ispirate ad un vero salone di bellezza.

È dotato di sette accessori personalizzabili, un flusso d’aria a getto per ridurre possibili danni da calore e una manegevolezza garantita dal peso ridotto. Infatti con un peso di soli 290 grammi garantisce un comfort elevato anche durante sessioni prolungate.

Questo modello è in promozione soli 279€ anziché 349€ approfittando del 20% di sconto.

In collaborazione con Dreame