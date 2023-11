Dreame, tra robotica e Black Friday

Da una parte c’è tutto il prestigio che l’innovazione mette a disposizione della tecnologia. Dall’altra c’è tutta la comodità che la robotica mette a disposizione della quotidianità. Nel mezzo c’è un Black Friday che mette a disposizione degli utenti tutto il vantaggio di lauti sconti di cui approfittare il prima possibile. Quel che si configura è un contesto nel quale portarsi in casa un robot per le pulizie Dreame è una scelta che costa poco, che vale molto e che, soprattutto, può cambiare il benessere della propria vita nel profondo delle piccole cose di tutti i giorni.

Dreame, sulla strada del Black Friday

Per comprendere al meglio le offerte che Dreame ha messo in vetrina, occorre valutare anzitutto il vantaggio oggettivo che ognuno di questi device può apportare in termini di qualità della pulizia, di tempo avanzato e di benessere acquisito. Perché di fronte a cose di questo tipo, i prezzi e gli sconti assumono un significato decisamente più concreto ed interessante.

L20 Ultra

Chi nella stagione degli sconti cerca il top di gamma è già arrivato a destinazione: ecco il Dreamebot L20 Ultra, non-plus-ultra della gamma Dreame per la pulizia del pavimento. Il modello prevede tutto quel che un robot possa offrire in questo segmento: autonomia operativa, autonomia nella gestione dello sporco, autonomia nella gestione di percorsi, ostacoli e superfici, nonché una serie di accorgimenti che lo rendono più preciso ed efficace rispetto agli altri modelli.

L’ingombro è maggiore perché maggiori sono i volumi di acqua (sporca e pulita) che può gestire, ma l’estetica è curata e facile l’integrazione in un qualsiasi ambiente domestico. Ad ogni ciclo di pulizia un soffio di aria calda asciuga i moci rotanti ed evita la formazione di muffe maleodoranti, a dimostrazione di quanto il device possa operare in piena autonomia regalando il massimo comfort in casa ed al tempo stesso la massima piacevolezza di un maggior numero di ore libere senza dover pensare alle faccende domestiche.

Semplicemente, puoi dimenticartene: tramite app si indicano le istruzioni operative e non resterà che svuotare il recipiente dell’acqua di scarto quando una notifica indicherà questa semplice necessità. Una videocamera è anche in grado di far vedere da remoto l’azione di pulizia e testimoniando la precisione con cui può arrivare in ogni angolo e su ogni superficie. Così:

Lo sconto disponibile per il Black Friday a partire dal 24 novembre è di quelli che fanno gola: ben 200€, portando così il prezzo al di sotto dei 1000€ fino al 30 novembre. Da oggi e fino al 27 Novembre, inoltre, è disponibile il bundle L20 Complete comprensivo di accessori, per una maggior cura ed efficienza del robot nel tempo.

L10s Ultra

Quel che deve stupire dell’L10s Ultra è il prezzo. Il costo di questo modello, infatti, è inferiore ai top di gamma pur presentando un parterre di caratteristiche di alto livello; è inferiore rispetto alla concorrenza, pur presentando tutte le caratteristiche di un robot di prestigio con qualche plus ulteriore; è inferiore al solito grazie al Black Friday, aprendo così ad una finestra di vera opportunità che inizia oggi (17 Novembre) e che durerà fino al 27 novembre: 699€ invece di 899€ significano accedere ad un dispositivo di alta fascia pur senza dover osare verso soglie più elevate.

Compromessi non ce ne sono: si sta parlando in ogni caso di un robot con doppio mop che viaggia a 180 giri al minuto, una generosissima batteria da 5200 mAh, aspirazione superiore ai 5000 Pa, telecamera inclusa, navigazione 3D, svuotamento automatico presso la base di ricarica. Se il budget per il top di gamma non c’è, L10s Ultra è una soluzione comoda poiché mette a disposizione un prodotto di altissimo valore con il miglior rapporto qualità/prezzo sulla piazza.

H12 Pro

Se i robot per la pulizia del pavimento sono soprattutto una questione di comodità, un aspirapolvere come l’H12 Pro è il miglior connubio tra praticità e qualità. Non si tratta infatti di un aspirapolvere qualunque, ma di un aspiratore che, per mezzo di un rullo e di una azione ad umido, è in grado di raccogliere qualsivoglia residuo possa esserci sul pavimento. Polvere? Sicuro. Briciole? Ovvio. Uova? Certo. Latte? Nessun problema.

Il rullo è progettato per agire anche negli spigoli, andando a raccogliere lo sporco ovunque si annidi: la rotazione e l’umidificazione continua del panno consentono una raccolta tale da depositare lo sporco all’interno del dispositivo, per poi essere assorbito verso l’apposito recipiente che in seguito potrà essere svuotato. Dai peli del gatto alle briciole lasciate da un bambino, dal cartoccio di yogurt che cade alla farina caduta dal piano lavoro: non è mai un problema, a prescindere.

E non è un problema soprattutto il prezzo, soprattutto in questi giorni: fino al 27 novembre, infatti, il prezzo piomba a soli 333 euro e ci si porta in casa quanto di più utile possa esserci per una pulizia al volo ovunque serva. Senza fili, senza ingombro e senza la preoccupazione di capire se lo strumento utilizzato sia confacente con il tipo di residuo incontrato.

Dreame R20

In alcune case si vive poco, si sporca ancor meno e tutto quel che serve è un aspiratore pratico e leggero da poter utilizzare al momento opportuno. Il Dreame R20 risponde esattamente a questa necessità, dimostrandosi immediatamente versatile e capace. Piccolo, senza fili, maneggevole, con un serbatoio commisurato alle poche briciole che dovrà raccogliere dopo un pranzo, una cena, uno spuntino o per raccogliere quanto lasciato dai propri animali domestici mentre si era fuori appartamento.

L’autonomia arriva fino a 90 minuti (decisamente abbondante per ogni necessità di questo tipo) e due luci led blu frontali consentono di illuminare anche le aree più nascoste (ad esempio per ottimizzare la raccolta della polvere sotto i letti o sotto armadi).

Lo sconto per il Black Friday è del 25%, il prezzo cade a 299 euro dal 24 al 27 novembre e per chi cerca un aspirapolvere per queste necessità ecco quindi confezionato il perfetto pacchetto di Natale.

