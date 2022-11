DreameBot L10s Ultra: offerta incredibile per il Black Friday

Il Black Friday è un evento economicamente straordinario, perché consente di portarsi a casa prodotti veramente eccellenti a prezzi scontati più che mai. In questo articolo parliamo di DreameBot L10s Ultra, robot aspirapolveri da molti considerato uno dei migliori in quanto coniuga qualità ed efficienza con un prezzo non esorbitante.

Prima di addentrarci nelle specifiche tecniche di questo L10s Ultra è bene fare una rapida menzione di molte altre offerte che, così come questo robot aspirapolvere, saranno disponibili in occasione del Black Friday. Quelle più interessanti sono sicuramente quelle del modello Z10 Pro, che riceverà un corposo sconto e quella del H11 Max che passerà addirittura da 429€ a soli 299€. Vi consiglio tuttavia di controllare spesso lo shop DreameBot perché andranno in offerta anche molti altri modelli (tra cui H12, W10 Pro, T30, D9 Max e molti altri ancora).

DreameBot L10s Ultra: perché acquistarlo?

Questo modello è una perfetta combinazione delle migliori tecnologie dei robot aspirapolvere sul mercato. Dallo svuotamento automatico della polvere fino al tracciamento super preciso della mappa dell’ambiente. La base di cui è provvisto è capace di contenere l’acqua pulita e quella sporca che verrà automaticamente cambiata. Anche le spazzole verranno pulite prima di ricominciare la pulizia.

Il cuore del robot aspirapolvere è senz’altro l’intelligenza artificiale di cui è dotato. Impossibile non citare la capacità di evitare gli ostacoli, muoversi in casa con una strategia precisa di pulizia anche grazie ad una videocamera RGB. Un robot che, tra le altre cose, è anche possibile comandare tramite Alexa, Siri e Google Assistant.

Sia la videocamera che la “structured 3D light” è in grado di rilevare forme di oggetti a distanza e, mediante l’AI, è in grado di riconoscere i diversi ostacoli domestici come giocattoli, cavi di alimentazione e molto altro. Chiaramente, una volta riconosciuti gli oggetti, il robot modificherà la sua traiettoria al fine di evitare di finire nei guai.

Uno sconto mai visto

Il prezzo originale di questo DreameBot L10s Ultra è intorno ai 1199€ tuttavia in occasione del Black Friday, arriverà ad un prezzo mai visto di 949€. Non vi resta che approfittare di questa irripetibile offerta.