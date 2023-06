Dropbox: ricerca universale e riassunti con IA

Dropbox ha annunciato due nuovi servizi per la sua piattaforma di cloud storage, ovviamente basati sull’intelligenza artificiale. La software house californiana usa da tempo il machine learning per alcune funzionalità, ma ora ha deciso di passare al livello superiore. Le novità sono Dropbox Dash e Dropbox AI.

Dropbox Dash e Dropbox AI: ricerca e riassunti

Dropbox Dash è un motore di ricerca universale che permette di cercare tool, contenuti e app con una singola barra di ricerca. Universale significa che la ricerca non viene effettuata solo all’interno del servizio di cloud storage, ma anche sul dispositivo e nelle piattaforme di terze parti, tra cui Google Workspace, Microsoft Outlook e Salesforce.

Oltre all’app desktop è disponibile anche un’estensione per browser con due funzionalità: Stacks e Start Page. Stacks permette di creare collezioni di link, mentre Start Page consente di accedere a Stacks, alla ricerca universale di Dash e ai documenti recenti. In futuro, Dash troverà i contenuti in base alle richieste degli utenti. È disponibile attualmente in inglese attraverso una lista di attesa.

Dropbox AI è invece il tool che può creare riassunti scritti di documenti e video, sfruttando l’intelligenza artificiale generativa. Ovviamente può anche rispondere alle domande, come qualsiasi chatbot. Al momento funziona solo con le anteprime dei file, ma verrà esteso alle cartelle e all’intero account. È disponibile in versione alpha per tutti gli abbonati Pro negli Stati Uniti e alcuni Dropbox Teams.

L’azienda californiana ha infine lanciato Dropbox Venture per finanziare con 50 milioni di dollari le startup che sviluppano soluzioni IA.