Dyson AirWrap Complete Long in edizione limitata: Black Friday fa colpo

Se hai sempre desiderato di avere i capelli come quando esce dal parrucchiere ogni giorno, il Dyson Airwrap Complete Long è sicuramente nella tua lista dei desideri. E se ti dicessi che oggi puoi acquistarlo a prezzo vantaggioso? Grazie agli sconti del Black Friday, il brand ha fatto andare online uno sconto eccellente. È così che puoi acquistarlo a soli 449€ su eBay risparmiando il 18% e portando a casa l‘edizione limitata Onyx/Gold.

Dyson Airwrap Complete Long, lo styling dei capelli non è mai stato così semplice

Possiamo girarci intorno quanto vuoi, ma sappiamo tutti quanto possa essere straordinario Dyson Airwrap Complete Long come sistema di asciugatura e di styling dei tuoi capelli. Trattandosi dalla versione completa, acquistando questo cofanetto ricevi tutti gli accessori per poter effettuare qualunque genere di piega in modo facile e veloce.

Naturalmente è compreso anche il bauletto in cui puoi riporre tutti i pezzi dell’apparecchio proteggendoli ed esponendoli anche sul bancone del tuo bagno.

Quella che ti sto suggerendo è un’edizione limitata visto che è disponibile in questa colorazione nera e dorata che è stata creata appositamente per questi mesi festivi. Tuttavia le funzioni del dispositivo rimangono invariate ossia hai a disposizione un prodotto che asciuga i capelli e li mette in piega proteggendoli dal calore eccessivo, una potenza eccezionale degna del brand e l’incredibile effetto Coanda che acciuffa le ciocche in automatico rendendo il processo ancora più semplice.

La dicitura long fa riferimento alla lunghezza dei coni offerti in confezione che sono adatti a chi ha i capelli lunghi, tuttavia non cambia niente rispetto ai classici in quanto sono semplicemente più alti per accomodare delle ciocche più ampie.

A soli 449€ su eBay, il Dyson Airwrap Complete Long diventa tuo in edizione limitata con uno sconto del 18%. Approfitta immediatamente dello sconto Black Friday 2024.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.