Dyson Pure Cool in DOPPIO SCONTO: purificatore e ventilatore

È disponibile in questo momento un doppio sconto che taglia il prezzo di Dyson Pure Cool, il purificatore e ventilatore del marchio che crea un ambiente domestico più sano. Si tratta di un’offerta su eBay proposta dallo store ufficiale, imperdibile per chi vuol mettere in casa un dispositivo non solo efficace, ma anche bello da vedere con il suo design unico. Integra un filtro HEPA, ma i punti di forza non si limitano a questo: vediamo quali sono.

Così risparmi 110 euro su Dyson Pure Cool

È adatto a stanze e ad ambienti con dimensioni fino a 27 metri quadrati, rimuove il 99,95% delle particelle microscopiche nell’aria (con dimensioni fino a 0,1 micron), grazie alla tecnologia Air Multiplier che combina i principi utilizzati nei turbocompressori e nei motori a reazione, per amplificare il flusso e diffondere fino a 434 litri d’aria al secondo. Inoltre, ha in dotazione il telecomando curvo e magnetizzato che può essere riposto comodamente sull’apparecchio. Scopri di più nella scheda completa.

Come anticipato si tratta di un doppio sconto. La prima riduzione della spesa è automatica, mentre per ottenere la seconda ti basta applicare il codice PSPRAPR25 prima di effettuare il pagamento, come mostrato nell’immagine qui sotto. In questo modo, puoi risparmiare ben 110 euro e acquistare il purificatore e ventilatore Dyson Pure Cool al prezzo finale di soli 289 euro (invece di 399 euro come da listino).

Come già anticipato in apertura, è venduto dallo store ufficiale del marchio sul marketplace, con la spedizione gratuita a domicilio prevista in pochi giorni se lo ordini subito. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora per non correre il rischio di dover fare i conti con il sold out.