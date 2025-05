Dyson V12 Detect Slim Absolute a -200€: ecco l'AFFARE

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 200 euro su Dyson V12 Detect Slim Absolute, l’aspirapolvere senza filo top di gamma. Pulisce a fondo arrivando ovunque, in ogni angolo della casa, catturando detriti e peli di animali con una singola passata. Grazie all’offerta su eBay che ti segnaliamo, può essere tuo con un forte risparmio in confronto alla spesa prevista dal listino ufficiale.

L’offerta su Dyson V12 Detect Slim Absolute

Con la sua potenza di aspirazione da 150 AW, generata dal motore digitale Hyperdymium che raggiunge i 125.000 giri al minuto, rimuove ogni tipo di sporco dalle superfici. Non mancano nemmeno un sistema di filtrazione sigillato che cattura particelle con dimensioni fino a 0,3 micron e un display LCD su cui visualizzare le informazioni relative al funzionamento. Ha un’autonomia di 60 minuti con batterie intercambiabili con un click (senza l’impiego di viti), dispone di un contenitore da 0,35 litri facile da svuotare e pesa 2,4 chilogrammi. Scopri di più nella pagina dedicata.

Sono inclusi i seguenti accessori: la spazzola Motorbar, la spazzola Fluffy Optic, la mini turbo spazzola anti-groviglio, la spazzola Multifunzione, la bocchetta a lancia, l’adattatore per angoli nascosti, il caricatore, la clip e la stazione di ricarica. Da listino ufficiale costerebbe 699 euro, ma grazie allo sconto di 200 euro applicato in automatico puoi acquistare l’aspirapolvere senza filo Dyson V12 Detect Slim Absolute al prezzo di soli 499 euro, molto conveniente.

Lo puoi comprare in tutta tranquillità: a proporre l’affare è lo store ufficiale del marchio su eBay, con all’attivo oltre 137.000 feedback positivi ricevuti dai clienti. C’è anche la spedizione gratuita con la consegna garantita direttamente a casa tua entro un paio di giorni se lo ordini adesso. Per l’eventuale reso con rimborso completo non sono previste spese.