Dyson V8 Absolute in super offerta: solo 299€ (-40%)

Nel corso degli anni Dyson è diventato il marchio di riferimento per i prodotti per la pulizia automatica dei pavimenti della casa. Avere un aspirapolvere Dyson significa beneficiare di tecnologie all’avanguardia per una pulizia non solo impeccabile, ma anche veloce e piacevole. Ora il Dyson V8 Absolute, uno dei migliori prodotti della categoria, è in offerta su Amazon con il 40% di sconto.

3 ragioni per scegliere l’aspirapolvere senza fili Dyson V8 Absolute

Motore digitale potente

Autonomia fino a 40 minuti

Tecnologia avanzata di filtrazione

Leggero e potente per una pulizia rapida e versatile

Tra i motivi per cui scegliere il Dyson V8 Absolute c’è che non si tratta solamente di un aspirapolvere tradizionale. Grazie alla ricca fornitura di spazzole e accessori presenti nella confezione è infatti possibile utilizzarlo in modi molto diversi per una pulizia sempre ottimale.

È un aspirapolvere potente anche per la capacità di rimuovere automaticamente i grovigli di peli e di capelli. Se hai in casa un cane sai quanto questo aspetto possa essere essenziale. Puoi infatti pulire i pavimenti e gli spazi del tuo amico a quattro zampe senza temere di danneggiare la spazzola dell’aspirapolvere.

A fare la differenza è poi il motore con tecnologia Dyson Radial Root Cyclone con 15 cicloni a spirale che aspirano tutti i detriti in maniera impeccabile garantendoti la migliore pulizia possibile per la tua casa.

Ideale per chi…

Desidera un aspirapolvere potente e senza filo per una pulizia quotidiana efficiente

Ha animali domestici e necessita di rimuovere efficacemente peli da tappeti e divani

Cerca un dispositivo leggero e maneggevole per pulire facilmente anche le aree più difficili da raggiungere

Pulisce tutti i tipi di pavimenti e ha un sistema di filtrazione evoluto che evita di rilasciare nell’aria le particelle microscopiche. Insomma, è a tutti gli effetti uno dei migliori aspirapolvere della serie Dyson. Lo puoi avere a soli 299€ approfittando del 40% di sconto.