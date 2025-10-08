 Dyson V8 Advanced realizza i sogni a prezzo irrisorio: offerte Prime
Dyson V8 Advanced è l'aspirapolvere senza fili dei sogni con potenza 13AW e autonomia da 40 minuti: pulizie in casa facilissime.
Dyson V8 Advanced è l’aspirapolvere che hai sempre desiderato. Finalmente lo fai tuo spendendo il minimo grazie alla festa delle offerte Prime. Infatti la spesa è molto vantaggiosa e porti a casa un sistema di pulizia con cui prenderti cura dei pavimenti e non solo. Non ha bisogno di presentazioni, quindi mettilo in carrello a soli 250,80 euro su Amazon e non perdere questa occasione. Lo sconto sembra piccolo ma, se messo a confronto con i negozi in cui lo vendono, ti accorgi che è extra conveniente.

Tra tutti gli aspirapolvere senza fili, Dyson V8 Advanced sarà per sempre quel modello che si distinguerà. È stato forse il più desiderato di sempre e grazie alle sue tecnologie avanzate, rende le pulizie una vera e propria passeggiata. Non solo ha l’iconico design verticale che occupa pochissimo posto ma è anche leggero e comodo da utilizzare nel quotidiano. Questa versione arriva con alcuni accessori al suo interno, ossia:

  • la base di appoggio da fissare a muro;
  • il caricatore per ripristinare la batteria;
  • la bocchetta a lancia;
  • la spazzola multifunzione;
  • la spazzola principale MotorBar.

250,80 399,00€ -37,14%
Accendi il tuo aspirapolvere e sprigiona una potenza sconvolgente. Il motore è in grado di generare una potenza di 130AW che elimina ogni traccia di sporco, anche quello che non vedi ad occhio nudo. Briciole, sabbia, capelli, peli di animali e residui di cibo vengono tutti aspirati via. Puoi scegliere tra diverse modalità e potente e goderti ben 40 minuti di utilizzo ad ogni singola carica. Uno dei lati più positivi? Non devi acquistare sacchetti poiché tutta la sporcizia viene raccolta nel contenitore. Questo è trasparente così puoi regolarti su quando è arrivato il momento di svuotarlo e, in tal caso, con un semplice click hai finito e non ti sei sporcato neanche le mani.

Non perdere la festa delle offerte Prime su Amazon perché Dyson V8 Advanced lo metti in carrello a soli 250,80 euro concludendo il tuo affare.

Pubblicato il 8 ott 2025

