E-commerce: consigli per chi vuole vendere online

Quello dell’e-commerce è un mercato in costante crescita, anche in Italia. Oggi non sono più soltanto i grandi colossi a vendere online, ma si registra anche un fiorire di attività e small business. Ciò non toglie che “sfondare”, spesso, può rivelarsi un’impresa affatto semplice: in questo articolo ti illustreremo alcuni utili consigli rivolti a tutti coloro che vendono online.

Se invece vorresti muovere i tuoi primi passi ma non sai da dove iniziare, ti segnaliamo un ottimo corso a cura della consulente di e-commerce Ellie Rivers: 14 lezioni per imparare a costruire e commercializzare con successo uno shop online attraverso strategie di e-commerce. Lo trovi a questo link al prezzo promozionale di soli 16,90 euro.

1. Scatta fotografie e scrivi testi di qualità

Anche l’occhio vuole la sua parte, più che mai nel mondo virtuale dell’e-commerce. Un prodotto che si presenta bene visivamente è più propenso ad essere acquistato. Quindi sì a fotografie dettagliate, scattate in buona luce e che mostrino tutte le qualità di ciò che stai vendendo. È importante anche dedicare tempo alla realizzazione del testo di accompagnamento, che sappia coinvolgere il potenziale cliente e spingerlo all’acquisto.

2. Il cliente ha (quasi) sempre ragione

Una regola vecchia, ma sempre attuale. O quasi: non è vero che il cliente ha sempre ragione, ma è sempre preferibile cercare di accomodare i suoi desideri e richieste – nei limiti. L’attenzione al cliente è fondamentale nella gestione di un negozio online, che a differenza di quelli classici non può contare su un contatto fisico tra commerciante e cliente. Mostrarsi disponibile alle richieste spinge le persone a tornare, in futuro.

3. Utilizza più canali di comunicazione

Non lasciare che il negozio sia l’unico punto di contatto tra te e la tua clientela. Il nostro consiglio è di creare profili social e/o di messaggistica con due obiettivi: promuovere i propri prodotti e creare un canale di comunicazione attivo dove gli utenti che vogliono acquistare possano raggiungerti per fare domande o chiedere informazioni.

4. Tieni sempre sotto controllo gli ordini

Che tu abbia un magazzino oppure un piccolo angolo di casa dedicato al tuo shop, tieni sempre sotto controllo i tuoi rifornimenti per evitare le indisponibilità di un prodotto. Il rischio è di diminuire le proprie vendite online, perciò è importante a fine giornata eseguire un controllo degli ordini e della merce rimasta, magari attraverso un piccolo inventario giornaliero (o comunque a cadenza regolare).

5. Varia il tuo assortimento

Quando entri in un negozio di vestiti, il tuo obiettivo è quello di cercare nuovi capi da acquistare esatto? La stessa cosa accade con i negozi online. Rinnova spesso il tuo assortimento in vendita per far sì che i clienti, quando tornano a visitare il tuo shop, possano trovare prodotti sempre nuovi da acquistare. Magari prova a realizzare collezioni a tempo limitato per incentivare l’acquisto.

Alle prime armi? Ecco come aprire il tuo primo shop

Se sei agli inizi, non preoccuparti: da qualcosa si dovrà pur partire, no? Il nostro consiglio è di evitare il fai-da-te e di affidarti piuttosto a una guida seria che possa svelarti tutto quello che c’è da fare per aprire uno negozio online di successo. Come abbiamo anticipato, uno dei corsi più interessanti è quello realizzato da Ellie Rivers. “Fondamenti dell’e-commerce: lancia uno shop online da zero”, un titolo che parla da solo: attraverso le 14 lezioni imparerai le basi dell’e-commerce, identificando il tuo pubblico di destinazione e costruendo passo dopo passo il tuo negozio online. L’obiettivo finale è quello di dare il via alla tua attività con una base solida da cui raggiungere il pieno potenziale.

A questo link trovi il corso in offerta promozionale a soli 16,90 euro anziché 59,90.

