È Dyson Cyclone V10 Absolute a spazzare via il prezzo: sconto del 30%

Hai sempre desiderato un aspirapolvere del marchio Dyson? Il Black Friday 2025 ti fa il regalo e te lo fa acquistare a un prezzo più che speciale. Su Amazon, il modello Dyson Cyclone V10 Absolute, è disponibile con uno sconto del 30%. La spesa viene ridotta e tu porti a casa un sistema di pulizia completo e di ultima generazione. Non lo perdere di vista e aggiungilo al carrello a soli 348,99 euro invece che a 499 euro.

Dyson Cyclone V10 Absolute non ha bisogno di presentazioni. Questo aspirapolvere senza fili è nella lista desideri di chiunque. Ora lo puoi acquistare anche su Amazon e arriva completo di ogni accessorio. Per pulire nel quotidiano è fantastico perché è potente ed ha tanta autonomia. Ciò significa che hai tutto il tempo necessario per prenderti cura dei pavimenti ma anche di altre zone. Con il suo design verticale è leggero e occupa pochissimo spazio (in confezione c’è la base a muro) e poi ha l’iconico sistema di svuotamento. Non ti sporchi le mani e fai tornare il contenitore come nuovo con un clic.

Con un motore da 14 cicloni che produce 150AW di potenza, ogni genere di sporco viene aspirato ed eliminato. Anche quello più difficile od ostico come i peli di animali, non regge il confronto. Inoltre c’è un sistema di filtrazione dell’aria con tecnologia HEPA. In questo modo l’aria che viene rimessa in circolo è sana da respirare e priva di allergeni e brutti odori. Scegli tra tre modalità di pulizia, abbinalo agli accessori che preferisci e goditi 60 minuti di autonomia. Le pulizie quotidiane assumono un nuovo aspetto totalmente più smart. All’interno della confezione trovi:

la spazzola MotorBar;

la spazzola a rullo morbido;

Mini turbo spazzola;

adattatore per angoli nascosti;

la spazzola multifunzione;

la bocchetta a lancia;

la stazione di ricarica a parete;

il caricatore.

Dyson Cyclone V10 Absolute diventa tuo a prezzo irrisorio.Compralo a soli 348,99 euro su Amazon.