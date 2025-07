È già Prime Day per OPPO A40 con prezzo sotto i 140€ diventa Best Buy

Uno smartphone completo ed economico. Ideale per chi è in cerca di un prodotto che lascia tutta la libertà di muoversi in facilità ma senza quei fronzoli eccessivi. Non pecca di componenti perché la fotocamera è di ottima qualità e la memoria interna è persino espandibile. Con tutto ciò, il suo prezzo non lievita ma anzi, crolla a picco grazie allo sconto del 22% su Amazon. Mettilo nel carrello con 139,99 euro e diventa tuo al volo.

OPPO A40 è lo smartphone da acquistare. Un prodotto conveniente e con ottime performance per poter chattare, rimanere aggiornati su cosa accade e scaricare le app più in voga. Ha sistema Android quindi nulla di più semplice da utilizzare e grazie al suo design curato nei particolari, è anche bello da vedere e da tenere in mano. È disponibile in versione italiana e in colorazione Starlight White con supporto auto in confezione. Il taglio da memoria? Di base hai 12GB di RAM e 128GB di memoria che però puoi espandere fino a un massimo di 1TB attraverso una semplice scheda di memoria. Comodo, vero?

Tutto lo spettacolo ha inizio con il display da 6,67 pollici LCD dotato di risoluzione avanzata, colori sgargianti e un refresh rate da 90Hz così anche i movimenti e gli scorrimenti risultano ben fluidi e naturali. Divertiti con social e con gaming mobile senza fare a meno dello swipe in app come TikTok e Instagram per divertirti nel tempo libero. Anche dal punto di vista fotografico hai tante possibilità. Tutto merito della fotocamera principale da 50MP con Intelligenza Artificiale per rendere ogni scatto bello da mozzare il fiato. E in tutto questo la batteria non ti lascia a secco: con tanta utonomia e ricarica rapida sei sempre sul pezzo. Insomma, spendi poco ma hai tante possibilità a disposizione.

Se sei interessato non hai un minuto da perdere, acquista subito il tuo magico OPPO A40 su Amazon con uno sconto del 22%, bastano 139,99 euro per farlo diventare tuo.