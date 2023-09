Converti facilmente i tuoi file OST in PST con Stellar Converter for OST

I file OST (Outlook Offline Storage Table) sono file di dati utilizzati dal client di posta elettronica Microsoft Outlook per archiviare una copia locale di caselle e-mail, calendari, contatti e altri contenuti che riguardano la corrispondenza digitale. Si tratta di file che permettono di lavorare con le proprie caselle anche quando non si è connessi a Internet o al server di posta e, inoltre, gli OST vengono sincronizzati automaticamente con quest’ultimo quando il terminale è connesso. In fase di sincronizzazione, MS Outlook aggiorna il file OST con le nuove e-mail inviate o ricevute, le modifiche a carico dei contatti, gli appuntamenti aggiunti al calendario e tutti gli altri elementi supportati. Così si hanno sempre a disposizione gli elementi utili per la gestione della propria posta. Ma cosa succede se un file OST si corrompe e diventa inaccessibile? Come recuperare i dati divenuti illeggibili?

Se devi risolvere un problema di questo genere, o non vuoi trovarti disarmato di fronte ad una copia locale inutilizzabile della tua posta, devi prendere in considerazione un’applicazione come Stellar Converter for OST che, in caso di malfunzionamenti, è in grado di convertire il file OST in PST (Personal Storage Table) rendendolo importabile su MS Outlook. Il software supporta anche la conversione di file OST crittografati in file PST e fa in modo che tutti i componenti della copia di origine, compresi gli allegati dei messaggi, i contatti, i calendari e tutto il resto vengono convertiti nel PST equivalente.

Perché utilizzare Stellar Converter for OST

Esistono diverse ragioni per cui un file OST potrebbe diventare inaccessibile. Si pensi per esempio al caso in cui si sia verificato un errore durante l’archiviazione dei dati, come quando il file OST viene allocato proprio nel settore danneggiato di un’unità di memoria. Allo stesso modo possono verificarsi dei comportamenti imprevisti a causa di conflitti durante la sincronizzazione dei dati con Exchange Server. Senza contare i pericoli che derivano da virus e altri software maligni che possono infettare o danneggiare gli OST o i sistemi che li ospitano.

Quelli descritti sono solo alcuni dei possibili rischi a cui sono esposti i dati della tua posta elettronica quando conservata in locale, ma ve ne sono anche altri da non sottovalutare. Un file OST può essere danneggiato, inaccessibile o orfano anche a seguito della chiusura improvvisa di MS Outlook, soprattutto quando è in corso la fase di sincronizzazione, così come potrebbe risultare pericoloso terminare l’applicazione in modo scorretto tramite il Task Manager o spegnere il computer senza chiuderla.

Stellar Converter for OST offre una conversione semplice da OST a PST per salvaguardare le tue ore di duro lavoro. È poi importante ricordare che un file OST convertito in PST può risultare utile anche nei casi in cui non si debbano fronteggiare dei problemi di inaccessibilità dei dati. Per esempio quando si vuole semplicemente migrare i propri dati su un altro sistema locale e un’altra installazione di MS Outlook.

I vantaggi di Stellar Converter for OST

Stellar Converter for OST non è un semplice OST file converter: integra diverse funzioni avanzate che lo rendono una soluzione ottimale in svariati scenari. Di base si tratta di uno strumento che opera autonomamente fino alla generazione del PST desiderato, se vuoi assicurarti che tutti gli elementi di un OST vengano convertiti non devi fare altro che tenere sotto controllo il contatore fino alla fine della procedura. Si possono però anche cercare e salvare singoli messaggi di posta e in questo caso è sufficiente utilizzare dei filtri che permettono di selezionare messaggi specifici in base a parametri come mittente, destinatario, data o oggetto.

Gli stessi criteri, e anche altri come per esempio gli allegati o l’importanza dei messaggi, possono essere sfruttati per ordinare la posta dopo la scansione di un file OST e l’individuazione dei contenuti da recuperare. Le e-mail sono inoltre divisibili in gruppi per semplificarne la gestione o migliorarne la leggibilità e l’applicazione offre un sistema di anteprima intelligente degli oggetti prima della conversione.

Tutti questi strumenti sono accessibili tramite l’interfaccia utente semplice ed intuitiva dello che supporta diverse release di MS Office (dalle più recenti alle più datate) e consente di salvare le e-mail convertite nei formati MSG, EML, RTF, HTML e PDF. Se si dispone di un account Office 365 con la Technician Version del software è poi possibile esportare i file OST convertiti direttamente su Cloud Office 365.

Particolarmente interessante è anche il supporto per le procedure di Batch Conversion. Grazie ad esse potrai convertire più file OST contemporaneamente nella medesima posizione, è inoltre possibile convertire tutti gli OST senza alcuna suddivisione o decidere di dividerli in base a criteri differenti come data o dimensione. Nel caso in cui si debbano gestire PST di grandi dimensioni, l’applicazione consente di scegliere tra le opzioni “Diviso” e “Compatto”, la funzionalità “Compatta e Salva PST” consente di risparmiare spazio tramite la compressione dell’output, in alternativa è possibile dividere un PST molto “pesante” in porzioni più piccole.

Merita infine una segnalazione il fatto che il Stellar Converter for OST permetta di salvare le informazioni scansionate all’interno di un file DAT. Quest’ultimo può essere caricato successivamente per essere salvato come PST. In questo modo i processi di scansione e anteprima possono essere effettuati in momenti differenti, senza che il primo debba essere ripetuto.

Come funziona Stellar Converter for OST

È possibile scaricare un’edizione gratuita di Stellar Converter for OST dal sito ufficiale del progetto. L’applicazione consente di convertire gratuitamente file OST in PST per un massimo di 20 e-mail a cartella. Una volta effettuato il download non si deve fare altro che eseguire una scansione per poi convertire il file OST in PST.

Terminata questa fase, il software mostra un’anteprima del file OST convertito e permette la conversione gratuita di OST al solo formato di file PST.

Edizioni e prezzi

Oltre alla versione gratuita con cui salvare 20 e-mail per singola cartella, Stellar Converter for OST presenta diverse edizioni per andare incontro alle esigenze di varie tipologie di utilizzatori. Si parte da una versione “Corporate” che comprende il convertitore da OST a PST e permette di estrarre tutti i contenuti di una casella di posta; “Technician” è un’edizione intermedia che supporta anche la conversione di più file OST alla volta e l’esportazione in Exchange o Microsoft 365; “Toolkit” è infine la formula più avanzata che comprende tutte le funzionalità dell’edizione precedente e aggiunge diverse feature addizionali tra cui la possibilità di riparare PST danneggiati, la rimozione delle e-mail duplicate, il recupero delle password dei PST, il ripristino di un numero illimitato di e-mail e la possibilità di unire più PST.

Conclusioni

Perdere la propria posta può tradursi in un danno economico rilevante, senza contare il rischio di non poter più accedere a dati lavorativi e personali spesso molto preziosi. Se non vuoi trovarti impreparato davanti ad un’evenienza di questo genere, Stellar Converter for OST è il software di cui non puoi fare a meno. Il software permette di convertire archivi OST inaccessibili in file PST importabili su MS Outlook e, grazie ad esso, è possibile recuperare facilmente messaggi, allegati, appuntamenti fissati nel calendario e tutto quello che riguarda la tua corrispondenza.