Gemini potrà gestire YouTube Music

Secondo quanto scoperto da Android Authority, Google starebbe lavorando al supporto per integrare YouTube Music con Gemini. Questa novità potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con l’app.

L’integrazione, infatti, permetterà a Gemini di accedere e gestire playlist, cercare brani, avviare la riproduzione e molto altro su YouTube Music direttamente dall’app. In questo modo l’assistente AI di Google potrà diventare una sorta di assistente personale musicale, semplificando la gestione dell’ascolto su YouTube Music con i comandi vocali.

Nuove possibilità per la gestione di playlist e la ricerca di brani

L’integrazione permetterà a Gemini di accedere e gestire playlist e altro su YouTube Music, aprendo la strada a un’esperienza musicale più fluida e personalizzata. Inoltre, Gemini sarà in grado di cercare brani, avviare la riproduzione e molto altro, rendendo l’interazione con l’app più intuitiva e veloce.

Questa nuova integrazione con YouTube Music si aggiunge a una serie di altre estensioni che Google ha già attivato con Gemini per i suoi servizi. Tra queste, troviamo Flights, Hotels, Maps, Workspace apps e YouTube. L’espansione delle capacità di Gemini dimostra l’impegno di Google nel creare un ecosistema sempre più interconnesso e intelligente.

In arrivo nel menu “Estensioni”

Sebbene l’integrazione con YouTube Music non sia ancora attiva, si troverà nel menu “Estensioni” quando sarà disponibile. Questo menu diventerà il punto di riferimento per gli utenti che desiderano esplorare e sfruttare al massimo le potenzialità di Gemini in combinazione con i servizi Google.

Nuove scorciatoie per un’esperienza più rapida e personalizzata

Oltre all’integrazione con YouTube Music, Android Authority ha notato che Gemini per Android sta preparando il supporto per nuove scorciatoie. Queste includono un modo più veloce per tornare all’Assistente Google, un’opzione per disattivare rapidamente Gemini Advanced e una scorciatoia per attivare o disattivare i “suggerimenti in tempo reale”. Sebbene nessuna di queste nuove scorciatoie sia ancora disponibile, il loro arrivo promette di rendere l’esperienza con Gemini ancora più rapida e su misura.