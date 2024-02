YouTube lancia la funzione Remix per i video musicali

YouTube ha annunciato una nuova funzione che permette agli utenti di incorporare o “remixare” un video musicale negli Shorts. Questa funzione sfrutta la vasta libreria di video musicali ufficiali di YouTube, che la differenzia da TikTok, il suo principale rivale nel settore dei video di breve formato.

La funzione Remix arriva dopo che Universal Music Group ha ritirato il suo catalogo di canzoni da TikTok, limitando la possibilità per gli utenti di TikTok di usare musica di artisti famosi come Taylor Swift, Billie Eilish e Ariana Grande nei loro video.

Come funziona Remix

Remix offre quattro strumenti ai creatori di Shorts per remixare un video musicale su YouTube. Lo strumento “Collab” permette di mostrare il video musicale accanto al proprio video. Questo strumento può essere usato per creare video in cui si imita o si segue la coreografia di un video musicale.

Lo strumento “Green Screen” permette di usare il video musicale come sfondo del proprio video. Può essere usato per creare video di reazione a un video musicale. Lo strumento “Cut” permette di estrarre una clip di cinque secondi da un video musicale e di inserirla nel proprio video. È utile per creare video che combinano elementi di diversi video musicali. Lo strumento “Sound” permette di usare solo il suono di un video musicale nel proprio video. Serve per creare video che usano il suono di un video musicale come colonna sonora.

Per usare Remix, bisogna andare sul video musicale che si vuole remixare in uno Shorts, toccare il pulsante “Remix” e scegliere uno dei quattro strumenti. Non tutti i video musicali sono remixabili, poiché alcuni artisti o etichette musicali potrebbero aver deciso di non consentire il remix dei loro video musicali.

I vantaggi di Remix

Sarah Ali, senior director of product management di YouTube, ha scritto in un post sul blog che Remix offre agli utenti di YouTube un’esperienza unica e solo su YouTube. “Su YouTube, potete guardare il video musicale a ripetizione, guardare altri corti creati con la stessa canzone da altri fan, scoprire brani del catalogo dei vostri artisti preferiti e rivivere quei momenti remixandoli come vostri”, ha scritto Ali.

Ali ha anche evidenziato che Remix offre una funzionalità che non è disponibile su prodotti concorrenti come TikTok e Meta, dando un vantaggio a YouTube.

YouTube Shorts in crescita, ma ancora dietro TikTok e Reels

YouTube ha lanciato Shorts nel settembre 2020, come risposta alla crescente popolarità di TikTok. Da allora, la piattaforma di streaming ha aggiunto diverse funzionalità, come la possibilità di usare la musica da YouTube Music, di aggiungere filtri e effetti, e di creare playlist.

YouTube ha rivelato che Shorts ha raggiunto i 70 miliardi di visualizzazioni giornaliere, in crescita rispetto ai 50 miliardi di visualizzazioni giornaliere registrati nel febbraio 2023. Tuttavia, questo formato è ancora indietro rispetto a Reels, che ha ottenuto 140 miliardi di visualizzazioni giornaliere su entrambi i social network, secondo i dati rivelati da Meta lo scorso ottobre.

YouTube Shorts sta anche cercando di competere con TikTok, che rimane la piattaforma di video in formato breve più popolare e influente.