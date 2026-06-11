Mondiali di calcio 2026: le partite in chiaro e in streaming sulla Rai

È tutto pronto per il calcio d’inizio dei Mondiali di calcio 2026. Purtroppo, l’Italia non ci sarà, ma il torneo terrà comunque milioni di appassionati incollati allo schermo. Chi vuole seguirlo senza pagare un abbonamento ha a disposizione le dirette della Rai, su Rai 1 oppure in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Le partite dei mondiali in diretta su Rai 1 e RaiPlay

Di seguito il calendario completo delle partite trasmesse in TV e sulla piattaforma durante i gironi. Dove ne sono indicate due, la scelta di quale rendere visibile sarà effettuata dopo i primi due turni, in base alla classifica.

Giovedì 11 giugno, ore 21:00: Messico-Sudafrica (gruppo A);

venerdì 12 giugno, ore 21:00: Canada-Bosnia Erzegovina (gruppo B);

sabato 13 giugno, ore 24:00: Brasile-Marocco (gruppo C);

domenica 14 giugno, ore 22:00: Paesi Bassi-Giappone (gruppo F);

lunedì 15 giugno, ore 21:00: Belgio-Egitto (gruppo G);

martedì 16 giugno, ore 21:00: Francia-Senegal (gruppo I);

mercoledì 17 giugno, ore 22:00: Inghilterra-Croazia (gruppo L);

giovedì 18 giugno, ore 21:00: Svizzera-Bosnia Erzegovina (gruppo B);

venerdì 19 giugno, ore 21:00: Stati Uniti-Australia (gruppo D);

sabato 20 giugno, ore 22:00: Germania-Costa d’Avorio (gruppo E);

domenica 21 giugno, ore 21:00: Belgio-Iran (gruppo G);

lunedì 22 giugno, ore 19:00: Argentina-Austria (gruppo J);

martedì 23 giugno, ore 22:00: Inghilterra-Ghana (gruppo L);

mercoledì 24 giugno, ore 21:00: Svizzera-Canada / Bosnia Erz.-Qatar (gruppo B);

giovedì 25 giugno, ore 22:00: Ecuador-Germania (gruppo E);

venerdì 26 giugno, ore 21:00: Norvegia-Francia (gruppo I);

sabato 27 giugno, ore 23:00: Croazia-Ghana / Panama-Inghilterra (gruppo L);

Terminati i gironi, nella fase a eliminazione diretta saranno trasmesse su Rai 1 e su RaiPlay un totale di sei partite dei sedicesimi, una al girono, scelte in base ai match più interessanti. Poi, toccherà a quattro incroci degli ottavi. Dalle semifinali in poi saranno tutte in chiaro e in streaming gratis, fino alla finalissima di domenica 17 luglio.

Come vedere le partite in streaming su RaiPlay

Ricordiamo che per le dirette streaming su RaiPlay è sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma da computer, mentre per smartphone e tablet sono disponibili le applicazioni mobile per Android e iOS. Infine, sulle Smart TV ci sono quelle dedicate, basta controllare nella home.