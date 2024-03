EA Sports FC 24 PC in sconto SENZA SENSO (-80%) su Amazon: REGALATO!

Spettacolare. Semplicemente spettacolare lo sconto attivo su Amazon per l’acquisto della versione PC di EA Sports FC 24, ultima edizione della serie calcistica più amata e venduta (da quest’anno non si chiama più FIFA), che puoi avere a soli 13,99 euro invece di 69,99 grazie ad un clamoroso risparmio dell’80%.

E c’è un dettaglio da non sottovalutare: lo sconto è attivo sul codice che riceverai direttamente via email. Quindi non dovrai nemmeno attendere che ti arrivi a casa: ottieni il codice, lo riscatti su Origin e inizi subito a scaricare per giocare.

EA Sports FC 24: il grande calcio sul tuo PC

EA Sports FC 24 per PC è parimenti alle versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S: questo significa che puoi godere di tutti i vantaggi offerti dalla tecnologia HyperMotionV, che rappresenta un incredibile balzo in avanti nel realismo del gioco, portando l’esperienza calcistica virtuale a nuovi livelli di autenticità e coinvolgimento.

Questa tecnologia nasce infatti basandosi sui dati volumetrici raccolti da oltre 180 partite di alto livello, tra cui tornei prestigiosi come la UEFA Champions League: questi dati permettono agli atleti virtuali di mostrare abilità e stili di gioco realistici, andando oltre le valutazioni totali per dare vita a performance sul campo che rispecchiano fedelmente quelle dei giocatori reali.

Il tutto con il motore grafico Frostbite migliorato che ti garantisce un livello di dettaglio straordinario: dai modelli dei giocatori agli stadi, fino alle condizioni atmosferiche e alla resa degli stadi. Ti sembrerà di essere davvero in campo mentre ti diverti con le numerose modalità di gioco disponibili.

Con oltre 19.000 giocatori su licenza, più di 30 tornei ufficiali, compresi i nostri campionati di Serie A e Serie B, oltre alle competizioni UEFA, EA Sports FC 24 è il gioco di calcio perfetto per ogni appassionato. Acquistalo adesso su PC a soli 13,99 euro invece di 69,99 e inizia subito a giocare grazie al codice che riceverai via email.