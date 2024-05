Il prezzo della Xbox Series X è CROLLATO su Amazon: e la paghi anche a rate

Potrebbe essere arrivato il tuo momento di fare un salto nell’ultima generazione di videogiochi con la potente Xbox Series X: la console Microsoft è infatti disponibile al prezzo eccezionale di 422 euro invece di 549,99, grazie ad uno sconto eccezionale attivo su Amazon. Inoltre, scegliendo Cofidis al checkout, puoi anche pagarla in comodissime rate a tasso zero da personalizzare come vuoi.

Xbox Series X in sconto: le caratteristiche

Il bundle include tutto il necessario per iniziare a giocare immediatamente: la console Xbox Series X, un Controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI Ultra High Speed per connettere la console al tuo schermo TV o monitor, un cavo di alimentazione e due batterie AA per il controller.

Potrai sfruttare diverse funzioni di ultima generazione, come Quick Resume, con cui passare istantaneamente da un gioco all’altro senza perdere i progressi, mentre i tempi di caricamento ultraveloci e la capacità di raggiungere fino a 120 fotogrammi al secondo offrono un’esperienza di gioco fluida e reattiva.

Molto importante è la retrocompatibilità con cui goderti migliaia di giochi provenienti da quattro generazioni di Xbox, oltre a una vasta selezione di titoli ottimizzati per sfruttare al meglio le potenzialità della Xbox Series X.

A questo prezzo è la scelta ideale per entrare nell’ultima generazione di console e con un abbonamento a Xbox Game Pass puoi subito accedere ad un ricchissimo catalogo di giochi. Acquistala adesso a soli 422 euro invece di 549,99 e non perdere l’affare.