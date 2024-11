Microsoft annuncia il chatbot per gli utenti Xbox

Come anticipato all’inizio di aprile, Microsoft ha annunciato il Support Virtual Agent, un chatbot AI che consente agli utenti Xbox di ottenere risposte ai problemi di gaming. Al momento è accessibile solo ad un numero limitato di iscritti al programma Xbox Insider negli Stati Uniti.

Supporto tecnico tramite chatbot

Il chatbot sviluppato da Microsoft dovrebbe fornire risposte immediate e dettagliate, evitando di leggere le pagine del supporto (il condizionale è d’obbligo visto che l’assistente è in test). Sarà infatti il Support Virtual Agent a trovare le informazioni utili e fornire le soluzioni ai problemi relativi a console e giochi.

Il chatbot è inizialmente accessibile ad un numero limitato di Xbox Insider negli Stati Uniti che hanno impostato la lingua inglese. È sufficiente effettuare il login con l’account del programma Insider nella pagina “Contact us” su xbox.support.com per vedere il pulsante “Ask a question“.

Un clic sul pulsante aprirà la finestra del chatbot, in cui è possibile scrivere la domanda. In alternativa è possibile cliccare sull’icona del microfono e chiedere informazioni con la voce. Se il Support Virtual Agent non può risolvere il problema, l’utente può contattare un agente umano (solo negli orari stabiliti).

Durante i test sarà possibile scegliere due tipi di chatbot raffigurati con un personaggio animato e una sfera Xbox colorata. Non è nota però la differenza tra i due (forse solo estetica). Microsoft consiglia di fornire un feedback tramite commenti o cliccando i pollici su e giù.