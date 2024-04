Xbox avrà il suo chatbot: Microsoft è al lavoro

Microsoft ha messo in cantiere un chatbot dedicato a Xbox. Si tratta di una delle tante iniziative legate all’ambito dell’intelligenza artificiale generativa sulle quali il gruppo di Redmond è al lavoro. Lo hanno comunicato inizialmente alla redazione del sito The Verge alcune fonti ritenute a conoscenza del progetto, ma per ovvie ragioni rimaste anonime.

Microsoft lancerà un chatbot IA per Xbox

Non si tratterà di un assistente pensato per entrare in azione durante le sessioni di gaming, ma da impiegare sul fronte del supporto agli utenti. Più nel dettaglio, stando a quanto emerso, si paleserà in caso di richieste inerenti all’assistenza, facendo la sua comparsa sullo schermo e chiedendo Come posso aiutarti oggi? .

Una descrizione circolata internamente recita Questo agente può aiutarti con le domande relative al supporto di Xbox .

È bene precisare che non si tratta di una novità annunciata in via ufficiale e che il suo lancio non è da dare per scontate: servirà, come sempre in questi casi, una fase di test. Haiyan Zhang, general manager del team Xbox impegnato sulle iniziative IA, ha però dichiarato Stiamo testando un agente virtuale di supporto per Xbox, un prototipo interno con un personaggio animato che può interrogare gli argomenti del supporto di Xbox attraverso la voce o il testo . Ha poi aggiunto che Il prototipo rende più semplice e veloce per i giocatori ottenere aiuto per gli argomenti del supporto utilizzando un linguaggio naturale, ottenendo le informazioni dalle pagine esistenti del supporto Xbox .

La conoscenza del chatbot sarò dunque legata ai documenti del supporto e, tra le sue abilità, ci sarebbe anche quella per l’erogazione dei rimborsi relativi ai giochi e/o ai contenuti in-game.

Come scritto poc’anzi, la fase di test ha già preso il via internamente a Microsoft e, al momento, interesserebbe la sottoscrizione al servizio Minecraft Realms, un abbonamento per la gestione dei server personali.